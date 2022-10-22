 

Толстая подводка и яркие тени до бровей: как перенести модный макияж в стиле “Эйфории” в осенне-зимний сезон

22.10.2022, 8:45, Разное
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Сериал НВО “Эйфория” покорил миллиона зрителей. Дерзкий и яркий макияж актеров сериала стал ремейком многих тенденций мэйкапа 2000-х годов. Стиль “Эйфории” – широкая неоновая подводка на глазах, цветные рисунки и стразы на лице. Стиль “Эйфории” невероятно популярен этой осень.

Новый старый тренд

Такой макияж яркий и дерзкий ассоциируется с летом и бесконечными вечеринками. однако есть способы безболезненно интегрировать его в повседневный макияж. Сезон осень зима 2022-2023 идеальное время для переосмысления макияжа в стиле 2Эфории”.

Более тонкий подход

Если немного переосмыслить макияж в стиле “Эйфории”, то его вполне можно вписать в повседневный образ. Блестящие тени для глаз – один из самых простых способов воссоздать желаемый образ. Только вы решаете насколько широкой и яркой будет ваша подводка. Вам достаточно добавить немного блеска в тенях для глаз или подводке, расположить несколько страз в стратегических местах и ваш макияж в стиле “Эйфории” готов.

Как включить такой макияж в осенние образы

Осенний макияж имеет тенденцию выбирать более мягкие, приглушенные и теплые оттенки, но не гнушается и более темных и глубоких оттенков, чем весенний и летний мэйкап. Вы можете использовать всю осеннюю палитру для создания макияжа в стиле “Эйфории”.

Если вы тяготеете к более нейтральным цветам в макияже, то разбавьте образ стразами. Буквально по одному камню в уголках глаз помогут вам добавить блеска образу.

Еще один способ воссоздать полюбившийся макияж в осенних тонах – это металлизированные тени для век. Тени металлик – еще один удачный способ объединить две тенденции и создать удачный осенний образ.

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Даже если вы не готовы отказываться от ярких цветов в макияже, всегда можно немного смягчить оттенок используя походящие стразы или сухой блеск приглушенных цветов.

Образ Джулс стал настоящей иконой для тех, кто любит сочетать несколько ярких неоновых оттенков в макияже глаз. Крупные яркие участки с легкой растушевкой тона по границе цветов – вот конек этого яркого макияжа. Вы можете сохранить тенденцию такого мэйкапа и для осеннего образа, просто использовать более мягкие пастельные тона.

Не рисуйте стрелки. Выкладывайте их пайетками и стразами. Это придаст мягкий шарм вашему образу и оттенит яркий тон теней. Кроме этого, если заменить неоновые тона на пастельные, вы получите более женственный макияж, который будет уместен даже в офисе.

Попробуйте перенести ваши любимые образы в повседневную жизнь, используя эти советы.


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