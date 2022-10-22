Из-за российских обстрелов и атак на украинские города миллионам мирных граждан грозит опасность

В Украине сложилась крайне тяжелая ситуация – недавняя серия ракетных обстрелов и атак беспилотниками украинских городов со стороны Российской Федерации привела к гибели мирных жителей и разрушениям объектов гражданской инфраструктуры, в том числе электростанций. Об этом членам Совета Безопасности ООН доложила заместитель Генерального секретаря Розмари Дикарло. Она привлекла внимание членов Совета к выводам независимой комиссии ООН по Украине: есть основания полагать, что в стране были «совершены военные преступления».

Обстрелы ракетами и атаки беспилотниками

«Согласно сообщениям, утром 10 октября российские вооруженные силы запустили ракеты и беспилотники, в результате чего погибло не менее 20 мирных жителей и более 100 получили ранения, в том числе в Киеве, Днепре и Запорожье. Были повреждены многие гражданские объекты – в том числе десятки жилых домов и важная гражданская инфраструктура», – сказала Розмари Дикарло. С 10 по 18 октября в результате ракетных обстрелов и атак беспилотниками не менее 38 мирных жителей Украины были убиты, и не менее 117 получили ранения.

Сославшись на данные правительства, замгенсека сообщила, что с 10 октября был нанесен ущерб 30-ти процентам всех энергетических объектов Украины, особенно в Киевской, Днепропетровской, Львовской, Харьковской и Сумской областях. Заместитель Генсека ООН выразила опасение, что в результате обстрелов этих важных объектов инфраструктуры миллионы жителей окажутся в опасных для жизни условиях, особенно в период зимы.

Розмари Дикарло напомнила, что согласно международному гуманитарному праву, нападения на гражданских лиц и объекты гражданской инфраструктуры запрещены. Она добавила, что нападения на военные объекты также наносят вред гражданскому населению.

Военные преступления

Заместитель Генерального секретаря заявила, что ООН будет поддерживать все усилия по обеспечению ответственности за нарушения международного права. Она привлекла внимание к выводам, который содержит доклад Независимой международной комиссии по расследованию событий в Украине, представленный на этой неделе Генеральной Ассамблее.

«В документе говорится о наличии достаточных оснований для вывода о том, что с 24 февраля 2022 года в Украине совершались военные преступления и нарушения прав человека и международного гуманитарного права», – подчеркнула Розмари Дикарло. Комиссия пришла к выводу, что российские вооруженные силы несут ответственность за подавляющее большинство выявленных нарушений, включая военные преступления. В некоторых случаях украинские силы также совершали нарушения международного гуманитарного права. В частности, как военные преступления были квалифицированы два инцидента, связанные с украинскими силами.

По мнению Комиссии, безжалостное применение оружия взрывного действия с широким радиусом поражения в населенных пунктах обернулось гибелью и ранениями десятков мирных жителей и привело к опустошению кварталов и окрестностей.

Кроме того, Комиссия задокументировала случаи массовых казней, произвольного лишения свободы, пыток, жестокого обращения, изнасилований и других форм сексуального насилия, совершенных российскими вооруженными силами на оккупированных территориях

Все эти преступления, как сказала замгенсека, не должны оставаться безнаказанными. Сейчас, по ее словам, появились новые обвинения в зверствах в районах, которые были вне контроля Украины.

Обмен пленными

Заместитель Генерального секретаря ООН приветствовала объявление в понедельник об очередном обмене военнопленными между Украиной и Российской Федерацией. 110 российских пленных были обменяны на 108 украинцев. Это был первый обмен, в котором все освобожденные украинцы были женщинами. Среди них – гражданские лица, военнослужащие и пограничники.

«Принимая во внимание конструктивный дух обмена пленными, я хочу повторить призыв Генерального секретаря к Российской Федерации предоставить полный доступ Международному комитету Красного Креста ко всем военнопленным в соответствии с международным гуманитарным правом», – сказала Розмари Дикарло.

В то же время она выразила сожаление в связи с тем, что до сих пор не смогла приступить к работе Миссия ООН по установлению обстоятельств инцидента в Еленовке, произошедшего 29 июля. «Наши специалисты ждут возможность выехать на место. Ждем необходимых заверений от Российской Федерации», – отметила представитель ООН.

Продовольственная безопасность

Заместитель Генерального секретаря ООН подчеркнула, что война в Украине сказывается на продовольственной и энергетической безопасности во всем мире, а также подрывает финансовую систему. Она отметила, что Черноморская инициатива по зерну помогла добиться определенной стабилизации на продовольственных рынках. По состоянию на 19 октября общий тоннаж зерна и других продуктов питания, экспортированных в рамках инициативы, достиг почти восьми миллионов метрических тонн.

«Крайне важно, чтобы инициатива была продлена после ноября, что позволит обеспечить продовольственную безопасность во всем мире. Не менее важно обеспечить беспрепятственный доступ к российским продуктам питания и удобрениям. ООН приложит все усилия для обеспечения большей продовольственной безопасности населения всего мира», – отметила заместитель Генерального секретаря ООН.

Размахивание «ядерной дубинкой» и обстрелы в районе ЗАЭС могут привести к катастрофе

Выразив опасение по поводу дальнейшей эскалации ситуации, которая может причинить еще больше страданий народам Украины, России и остального мира, замгенсека подчеркнула, что «любое предположение о возможном применении ядерного оружия ведет к дальнейшему нагнетанию напряженности».

Она предупредила о катастрофических последствиях возможного повреждения Запорожской АЭС, будь то намеренного или случайного. Заместитель генсека ООН призвала немедленно прекратить любые военные действия вблизи станции.

Незаконная аннексия

Розмари Дикарло напомнила, что Генеральная Ассамблея на прошлой неделе заявила, что референдумы, проведенные в регионах Украины, которые находятся или находились под временным военным контролем Российской Федерации, и последующая попытки их незаконной аннексии «не имеют юридической силы и не являются основанием для какого-либо изменения статуса этих областей Украины».

На этой неделе Российская Федерация объявила о введении военного положения в регионах Украины, находящихся под ее временным военным контролем, которые она попыталась незаконно аннексировать. Это решение, как сказала представитель ООН, в сочетании с объявленной эвакуацией в Херсоне на фоне ожесточенных боев на местах, вызывает серьезные опасения.

Розмари Дикарло напомнила, что Генеральная Ассамблея призвала к деэскалации нынешней ситуации и урегулированию конфликта путем политического диалога, переговоров, посредничества и других мирных средств при уважении суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ и в соответствии с принципами Устава ООН.

«Прекращение войны, основанное на международном праве и Уставе, является самым надежным способом гарантировать, что ужасные страдания гражданского населения в Украине прекратятся», – подчеркнула заместитель Генерального секретаря.

Обзор гуманитарной ситуации

На заседании Совета Безопасности выступила также Координатор гуманитарной помощи ООН в Украине Денис Браун.

Смерть, разрушения, страдания мирного населения в городах и сельской местности, потеря источников к существованию – Украина переживает масштабный кризис в результате войны, которая идет уже 239 дней.

По словам Браун, люди переживают сильнейший стресс, который сказывается на психическом здоровье населения. Мэр Николаева, где недавно побывала Браун, сообщил ей, что с 24 февраля город жил без обстрелов и взрывов лишь 33 дня.

Сорок процентов населения нуждаются в помощи

Сегодня в Украине в гуманитарной помощи нуждаются 18 млн человек – сорок процентов населения. Свой дома были вынуждены покинуть 14 млн человек, включая 6,2 млн внутренних переселенцев и 7,7 млн беженцев. От последствий войны пострадали 5,7 млн украинских школьников, 3,6 млн – из-за разрушения и закрытия школ.

ВОЗ зафиксировала 630 нападений на объекты, связанные со здравоохранением. Как отметила представительница ООН, крайне деликатный вопрос – гендерный аспект кризиса: потребности в помощи в этой сфере огромны и требуют особого внимания.

Отдельный план для зимних месяцев

С каждым днем проявляются все новые составляющие чрезвычайной ситуации, и ООН приходится реагировать на них. Во-первых, в Украине уже похолодало, а разрушения гражданской инфраструктуры становятся все масштабнее. Все чаще возникают перебои подачи электроэнергии и воды, не работает транспорт, в домах нет отопления.

«Чтобы решить эти конкретные вопросы, в координации с местными властями на уровне областей мы разработали отдельный план для зимних месяцев», – сообщила Браун. Главное, по ее словам, обеспечить, чтобы каждый мог укрыться от морозов.

Доставка помощи

Еще одно изменение в работе гуманитарных организаций – доставка помощи в населенные пункты, в которые с недавнего времени появилась возможность проехать. Территории могут быть заминированы, но, несмотря на опасность, ООН намерена продолжить эту работу.

Психологические травмы

И третий аспект – последствия психологических травм. По данным Минздрава Украины и ВОЗ, из-за войны в психологической поддержке будут нуждаться около десяти миллионов человек.

«Этот показатель включает в себя женщин и девочек, переживших сексуальное или другое гендерное насилие, детей, ежедневно слышащих звук сирены, разлученные семьи и людей, которые просто каждый день пытаются выжить», – поделилась Денис Браун.

По ее словам, в группе самого высокого риска – жители территорий, которые недавно вернулись под контроль Украины, особенно сельских районов. Многим из этих людей, как отметила Гуманитарный координатор, пришлось стать свидетелями насилия или пережить его самим.

К такому выводу она пришла, пообщавшись с жителями Изюма и районов Харьковской области, вернувшихся под контроль Украины. «ООН и наши партнеры работают над тем, чтобы расширить возможности по оказанию психологической помощи тем, кто в ней нуждается в Украине», – добавила Браун.

Неподконтрольные Украине территории

Гуманитарный доступ, вернее его отсутствие, остается одной из главных проблем. Сегодня помощь очень сложно доставить в некоторые районы Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областей. «Мы крайне обеспокоены положением населения в этих районах, до которых мы не можем доехать», – сообщила представительница ООН.

По ее словам, Организация Объединенных Наций и партнеры готовы пересечь линию фронта и доставить помощь в районы, которые не контролирует правительство Украины, однако, несмотря на многочисленные обращения, разрешения на такие операции получить не удается.

Рекордная щедрость доноров

Что касается финансирования, то Денис Браун назвала поддержку доноров «беспрецедентной». Из запрошенных 4,3 млрд долларов, уже получено 2,9 млрд. Это второй по масштабам щедрости отклик от доноров – на первом месте финансирование помощи Йемену в 2019 году.

Гуманитарный фонд для Украины также получил существенные дополнительные средства – 230 млн долларов.

«В заключение хочу сказать, что народ Украины в этом году продемонстрировал небывалую стойкость. Перед нами же стоит чрезвычайная задача: и дальше помогать ему выживать и обеспечивать свою безопасность», – заявила Денис Браун.