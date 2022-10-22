 

Взрывы прогремели в украинском Днепропетровске

22.10.2022, 7:28, Новости дня
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По информации украинских СМИ, в Днепропетровске прозвучали взрывы, сообщил телеканал «Пятый».

Как сообщается в Telegram-канале украинского телеканала, слышны взрывы в Днепре.

Взрывы произошли в Киевской области накануне в пятницу. Позже глава военной администрации Киевской области Алексей Кулеба заявил, что причиной взрывов была «работа саперов».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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