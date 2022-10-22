Взрывы прогремели в украинском Днепропетровске
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
По информации украинских СМИ, в Днепропетровске прозвучали взрывы, сообщил телеканал «Пятый».
Как сообщается в Telegram-канале украинского телеканала, слышны взрывы в Днепре.
Взрывы произошли в Киевской области накануне в пятницу. Позже глава военной администрации Киевской области Алексей Кулеба заявил, что причиной взрывов была «работа саперов».
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет