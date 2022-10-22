«Страна.ua»: Сигналы воздушной тревоги звучат по всей Украине
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Воздушная тревога звучит по всей Украине, сообщило украинское интернет-издание «Страна.ua».
Как пишет «Страна.ua», вся территория Украины находится под угрозой ракетного удара. Сигналы воздушной тревоги слышны в Киевской, Черниговской, Полтавской, Сумской, Николаевской, Харьковской, Одесской областях, передает РИА «Новости».
Как передает ТАСС, информацию с предупреждением в телеграм-каналах распространили главы Тернопольской, Ивано-Франковской, Волынской Ровненской и Черновицкой областей, а также мэр Хмельницкого.
По данным сервиса «Воздушные тревоги на Украине», сирены также звучат в Закарпатской и Львовской областях.
Между тем украинский телеканал «Пятый» сообщил о взрывах в Днепре.
Напомним, в субботу ночью воздушная тревога была объявлена в Полтавской, Кировоградской, Черкасской и Винницкой областях.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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