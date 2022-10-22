 

«Страна.ua»: Сигналы воздушной тревоги звучат по всей Украине

22.10.2022, 1:28, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Воздушная тревога звучит по всей Украине, сообщило украинское интернет-издание «Страна.ua».

Как пишет «Страна.ua», вся территория Украины находится под угрозой ракетного удара. Сигналы воздушной тревоги слышны в Киевской, Черниговской, Полтавской, Сумской, Николаевской, Харьковской, Одесской областях, передает РИА «Новости».

Как передает ТАСС, информацию с предупреждением в телеграм-каналах распространили главы Тернопольской, Ивано-Франковской, Волынской Ровненской и Черновицкой областей, а также мэр Хмельницкого.

По данным сервиса «Воздушные тревоги на Украине», сирены также звучат в Закарпатской и Львовской областях.

Между тем украинский телеканал «Пятый» сообщил о взрывах в Днепре.

Напомним, в субботу ночью воздушная тревога была объявлена в Полтавской, Кировоградской, Черкасской и Винницкой областях.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.08.20 / Найдены новые возможности для создания антивозрастных препаратов

24.09.20 / Республиканцы в Конгрессе подчеркнули необходимость мирной передачи власти

02.06.21 / Компания Volvo объявила о начале приема заказов на электрический кроссовер C40

30.11.21 / Следком России заявил, что проверит Бутусова из-за видео со стрельбой из гаубицы

25.02.21 / Украинские врачи смогут использовать донорскую кожу для лечения ожогов – Степанов

09.01.21 / Акции Twitter начали падать после блокировки аккаунта Трампа

02.03.21 / Кабельная сеть “Ланет” прекратила сотрудничество с “Першим незалежним” из-за смены владельца телеканала

10.10.20 / Toyota в сентябре увеличила продажи автомобилей в России

05.02.22 / Квин объяснила, почему США сейчас не вводят санкции против России

07.11.20 / Байден объявил, что избран президентом США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика