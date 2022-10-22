ВСУ подвергли обстрелу Донецк и несколько населенных пунктов так называемой республики

Украинские военные обстреляли Донецк и ряд населенных пунктов республики, информирует представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

По информации Telegram-канала СЦКК, обстрелы со стороны ВФУ произошли после 6.00. Так, в 7.40 – по направлению: населенный пункт Дылеевка – населенный пункт Гольмовский: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; В 7.45 – населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район) выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров по направлению: 7.50 – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Каштановое: выпущено семь снарядов калибром 122 миллиметра.

Кроме того, подвергся обстрелу поселок Гольмовский в 1.25, по которому ВСУ выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров.

Ранее украинские военные выпустили четыре снаряда калибром 152 миллиметра по Петровскому району на западе Донецка.

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