От “Титаника” до “Мести от кутюр”: самые яркие романы Кейт Уинслет на экране

Титаник, 1997 — Кейт Уинслет и Леонардо Ди Каприо

Отношения заунывного Джоэла и хохотушки Клементины рушатся. Расставшись, по очереди они пользуются услугами фирмы по стиранию воспоминаний. Партнеры вычеркивают друг друга из памяти, но вскоре становится ясно, что любящее сердце не обманешь.

Отпуск по обмену, 2006 — Кейт Уинслет и Джек Блэк

Интимная связь школьника Михаэля и немолодой женщины Ханны строится на общем увлечении книгами. Юноша умеет читать, а малограмотная любовница просит его делать это вслух. Фильм повествует о нездоровой и губительной привязанности, которую кто-то может ошибочно принимать за любовь.

Месть от кутюр, 2015 — Кейт Уинслет и Лиам Хемсворт