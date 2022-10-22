ЕС составил «дорожную карту» по выходу из энергетического кризиса, но на ней много белых пятен

В ходе «ожесточённых переговоров» на саммите в Брюсселе лидеры европейских стран договорились о мерах по сдерживанию цен на энергию, пишет Focus. В частности, они теперь будут совместно закупать газ. Но многие вопросы после встречи остались без ответа, рассказывает немецкое издание. Например, «Как избежать роста стоимости голубого топлива из-за спекуляций?» и «Будет ли введён ценовой потолок на газ по всей Европе?»



AP

На саммите в Брюсселе главы государств и правительств Европейского союза согласовали «дорожную карту» по выходу из энергетического кризиса, но осталось ещё много вопросов, пишет Focus. Председатель Евросовета Шарль Мишель заявил о том, что участники встречи договорились о «разработке мер по сдерживанию цен на энергию для домохозяйств и предприятий». По словам канцлера Германии Олафа Шольца, страны ЕС будут теперь совместно закупать газ: «Я считаю, что это хороший прогресс».

Но на предстоящей встрече в Люксембурге министрам энергетики ЕС ещё предстоит обсудить то, как можно избежать роста стоимость голубого топлива на рынке из-за спекуляций. Всё ещё большие сомнения вызывает и возможность введения ценового потолка на газ по всей Европе, как это сделано в Испании и Португалии, подчеркнул Шольц. Против такой меры высказались Германия и Дания. В связи с этим глава ФРГ не исключил возможности проведения повторного саммита ЕС.

Французский президент Эммануэль Макрон в целом остался доволен результатами встречи. «По моему мнению, цели саммита достигнуты», — заявил он по окончании 11-часовых переговоров, которые дипломаты охарактеризировали как «ожесточённые». Франция наряду с большинством стран — членов ЕС выступает за введение ценового потолка на газ. По мнению Макрона, уже «к концу октября или началу ноября ЕС сможет разработать механизмы для реализации этой инициативы».

При этом он призвал Шольца уступить в вопросе введения ценового потолка и не «изолировать» Германию внутри союза. До этого из-за большого количества разногласий по вопросам энергоснабжения и обороны Берлин и Париж отменили двустороннюю встречу, напоминает издание. Но Шольц заявил, что слова про «изоляцию Германии» категорически не соответствуют действительности, и он «активно» и «успешно» сотрудничает с президентом Франции.