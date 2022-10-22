 

Санкции против России не снижают, а повышают её доходы?

22.10.2022, 8:19, Разное
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Эксперты считают, что ограничения на поставки российских энергоносителей дадут обратный эффект и приведут к негативным последствиям, вызвав резкий рост цен на нефть, что нанесёт экономический ущерб странам, вводящим эти санкции. Как пишет The Conversation, Западу необходимо пересмотреть политику антироссийских санкций, которые не снижают, а только повышают доходы Москвы.


AP

В ответ на присоединение к РФ четырёх новых областей Европейский союз одобрил введение очередных санкций против России, включая ограничение цен на продажу нефти, после объявления Соединёнными Штатами о новых экономических санкциях. Цель санкций состоит в том, чтобы ослабить способность РФ проводить специальную военную операцию и ограничить Владимиру Путину доступ к материалам и финансированию, необходимым для ведения боевых действий. Однако, как пишет The Conversation, поскольку по-прежнему есть страны, желающие покупать российские нефтепродукты, санкции увеличивают доходы России, а не уменьшают их. Хуже того, санкции приводят к росту мировых цен на нефть и природный газ, вызывая всплески инфляции во всём мире и, по иронии судьбы, сокращая мировой доступ к металлам и минералам, необходимым для энергетического перехода путём отказа от нефти и природного газа.

Как продолжает австралийское издание, в отличие от предыдущих «универсальных» санкций в отношении Ирана и Венесуэлы, страны, бойкотирующие Россию, выбирают только те ограничения, которые они могут себе позволить. Чтобы санкции вступили в силу, от поставок российской нефти должны будут отказаться все крупные импортёры нефти, но пока этого не произошло. Старший научный сотрудник Колумбийского университета Кристоф Рюль назвал этот выбор санкций авантюрой. Он предупредил, что санкции на поставки энергоносителей дадут обратный эффект и приведут к негативным последствиям, вызвав резкий рост цен на нефть, что нанесёт экономический ущерб странам, вводящим эти санкции.

Как отмечают авторы материала, те, кто считает, что санкции в отношении российской нефти будут экономически сдерживать Россию, не учитывают динамику мирового нефтяного рынка. Министр финансов США предостерёг Европу от введения полных санкций в отношении российского экспорта энергоносителей, предупредив, что это может привести к повышению цен на нефть, что пойдёт на пользу России, но нанесёт ущерб мировой экономике.

Хотя в этом году российская сырая нефть продавалась дешевле, цена всё ещё выше, чем до пандемии. Это означает, что РФ по-прежнему зарабатывает больше минимальной цены, необходимой для финансирования своего государственного бюджета и международных экономических обязательств. Кроме того, существует проблема скрытой торговли российской нефтью. Это может привести к появлению трёх отдельных групп: стран, которые готовы торговать с Россией, стран, энергетически независимых от Москвы, и стран, которые живут в условиях отсутствия энергетической безопасности и должны занимать нейтральную позицию. Это способствовало бы дальнейшему подбору санкций и замедлило бы процесс достижения целей в области обеспечения глобальной энергетической безопасности и выполнения задач по энергетическому переходу.

Как заключает издание, санкции против РФ оказывают сдерживающее воздействие на важный международный источник энергии, критически важные металлы и минералы, вызывая дефицит невозобновляемой и зелёной энергии, а также повышая инфляцию. Учитывая роль, которую РФ играет в поставках энергоносителей, мировая экономика вскоре может оказаться на пороге одного из крупнейших в истории потрясений в области энергоснабжения.

«Пора оценить экономический ущерб, который причиняют санкции всему миру и России. Опросы показывают, что наиболее острой проблемой для населения во многих странах является инфляция. У политических лидеров есть возможность доказать, что некоторые санкции не работают и должны быть изменены», — пишут авторы The Conversation.


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