«Избежать третьей мировой войны» — Dagens Nyheter опубликовала призыв читателя

Третьей мировой войны необходимо избежать любой ценой, пишет читатель газеты Dagens Nyheter Кристер Нюландер. По его словам, от отношения Евросоюза и США к конфликту между Россией и Украиной волосы встают дыбом и конфликтующим сторонам нужно незамедлительно сесть за стол переговоров и не покидать его до тех пор, пока не будет достигнут мир.



AP

Шведская Dagens Nyheter опубликовала письмо своего читателя Кристера Нюландера с призывом избежать третьей мировой войны и как можно быстрее достигнуть мирного решения конфликта.

По словам Кристера, ни один здравомыслящий человек не хочет третьей мировой войны, однако он удивляется интенсивности нарастания напряжённости в Европе с каждой неделей. Автор решил напомнить, с чего всё началось. «Что бы вы ни думали о российском президенте Владимире Путине, в 2014 году, когда начался конфликт на Украине, он совершенно ясно дал понять, что РФ не согласится с тем, чтобы русскоязычные жители Украины были убиты и подвергнуты дискриминации или что Украина может присоединиться к НАТО».

Нюландер продолжил: «Восемь лет спустя, после того, как были убиты тысячи русскоязычных и как раз перед тем, как Украина должна была подать заявку на членство в НАТО, РФ стала действовать военными методами. Тогда ЕС и США применили гигантские санкции против России, не продумав последствий. В результате Евросоюз значительно пострадал, а экономика РФ процветает. В то же время ЕС и США поставляют Украине оружие и проводят военную подготовку на сумму почти один миллиард шведских крон, что значительно обостряет противостояние».

Кристер возмутился тем, что в СМИ сообщают о способности Украины победить, что «должно быть самым необдуманным заявлением за долгое время. На самом деле конфликт обостряется, сотни тысяч людей рискуют жизнями, а страна превращается в руины».

Кристер удивляется, «насколько на самом деле глупы политики и военные». По его мнению, «если эта необдуманность приведёт к третьей мировой войне, то погибнут сотни миллионов людей, а условия жизни на планете резко ухудшатся, чего ни в коем случае произойти не должно».

Автор письма утверждает, что «ни один конфликт не стоит такой цены. Гораздо разумнее было бы, если бы стороны осознали свои ошибки и сели за стол переговоров и им не разрешалось бы его покидать до тех пор, пока не будет достигнут мир».

Кристер Нюландер далее пишет: «Мы знали, что Путин может быть опасен, но от отношения ЕС и США к конфликту волосы встают дыбом. Такой подход свидетельствует о безграничном неблагоразумии и почти такой же опасности».

«Если стороны будут действовать мудро, мир, вероятно, может быть достигнут до Рождества», — резюмировал автор.