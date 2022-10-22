Мало кто верит американским стенаниям, что РФ подрывает либеральный миропорядок

Вашингтон обвиняет Россию в том, что она угрожает всему либеральному миропорядку, основанному на правилах. Однако автор статьи на сайте 19FortyFive отмечает, что сами Штаты неоднократно этот миропорядок нарушали и на военные действия своих союзников смотрели сквозь пальцы.



AP

Администрация Джо Байдена утверждает, что конфликт на Украине — это «глобальная экзистенциальная борьба между порядком и хаосом, свободным обществом и беспринципным агрессором». Однако, как пишет автор статьи на сайте 19FortyFive Тед Гелен Карпентер, этот аргумент «шокирует своим лицемерием»: вряд ли можно назвать этот конфликт таким уж беспрецедентным. С того момента, как закончилась холодная война, мир много раз нарушался и львиная часть этих нарушений исходила от США и их союзников.

Так, автор статьи напоминает, что именно США и НАТО бомбили боснийских сербов в 1995 году и вернулись с бомбёжками в Сербию через четыре года. В 2003 году Вашингтон и его союзники захватили Ирак. В 2011 году США и НАТО провели операцию в Ливии, чтобы свергнуть Каддафи. А сейчас американцы остаются на северо-восточных землях Сирии явно против желания сирийского правительства.

И совершенно по-разному Вашингтон относится к тому, когда территориальную агрессию совершают их союзники и когда — недруги. Так, автор статьи напоминает, что в 1974 году Турция захватила 37% территори Кипра и контролирует её до сих пор. Вашингтон в ответ лишь ввёл небольшие санкции, которые через несколько лет исчезли. Ещё тише была реакция Штатов на оккупацию Израилем палестинских земель, на постоянные вмешательства Турции в северные территории Ирана и Сирии, а также на периодические эпизоды французской военной интервенции в Чад. Во всех этих случаях Вашингтон не только не стал вводить санкции, но и сохранил связи с этими странами.

«Миропорядок, основанный на правилах, — это придуманный стандарт, который Вашингтон и его союзники игнорируют, когда им это нужно», — пишет автор статьи. И конфликт на Украине «даже близко не представляет собой угрозу глобальному миропорядку». Если бы Вашингтон не вмешивался, то это была бы борьба между двумя авторитарными странами, считает автор. И даже сейчас это — опосредованная война только между Россией и НАТО.

А другие страны, особенно на юге, остаются вне этого конфликта. Особенно сильно это подчёркивает отсутствие поддержки НАТО в этом конфликте со стороны обычных союзников США в Восточной Азии. «Многие в Африке и в остальном мире глобального юга не рассматривают и никогда не рассматривали либеральный миропорядок как либеральный и как мировой. И особенным порядком они его тоже не считают, учитывая, что их страны были превращены в сферы влияния и арену для геостратегического соревнования», — приводит автор статьи слова одного из африканских экспертов.

И, несмотря на усиленную пропаганду Вашингтона, вряд ли такое отношение изменится. Поэтому слова о том, что РФ нападает на либеральный миропорядок, основанный на правилах, в большей части мира воспринимаются как неприкрытое лицемерие. «Вопрос в том, могут ли американцы проснуться и прийти к тому же правильному выводу», — пишет 19FortyFive.