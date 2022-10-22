Квартир в Новой Москве стало на 25% больше

В Новой Москве с июля по сентябрь начались продажи сразу в нескольких жилых комплексах. В результате общая площадь квартир в первичной продаже увеличилась на четверть, до 742 тыс. квадратных метров. Это рекордный показатель за последние годы.

Так, в третьем квартале стартовала реализация микрорайона «Бунинские кварталы» от «А101», комплекса с апартаментами «Движение. Говорово» от девелопера «ФСК» и комплекса «Заречный» в составе крупного проекта «Новые Ватутинки» от компании «Стройком». Также вышли новые корпуса в составе уже анонсированных проектов.

Основная доля предложения – 79% – относится к классу «комфорт». Наибольшей популярностью пользуются лоты площадью 30-60 кв. м, из-за чего на рынке образовался дефицит такого жилья. В настоящее время спрос на 18% превышает предложение.

Средняя цена «квадрата» за три месяца почти не изменилась, составив в октябре 228 тыс. рублей. Только 3% лотов в новостройках на присоединенных территориях стоят дешевле 6 млн рублей.