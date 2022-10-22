 

Илон Маск предрёк мировую рецессию до весны 2024 года

22.10.2022, 4:15, Разное
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Многие экономические «титаны» предрекают экономический спад и сложности, пишет CNBC. Теперь и основатель Tesla Илон Маск написал, что, по его мнению, рецессия будет длиться до весны 2024 года.


AP

Основатель компании Tesla Илон Маск считает, что глобальный экономический спад будет продолжаться ещё полгода, пишет на своём сайте CNBC. В сообщении в Twitter он написал, что рецессия, по его мнению, не закончится до весны 2024 года.

Такое заявление он сделал в переписке с одним из создателей Dogecoin Билл Маркусом, который сетовал на то, что обеспокоенность теперь, после коронавируса, вызывает глобальная прецессия и ядерный апокалипсис. На это Маск ответил, что «хорошо было бы, чтобы хотя бы один год прошёл бы без какого-либо ужасного глобального события».

В 2021 году мировой ВВП вырос на 6%, но в этом году, как ожидается, он упадёт на 3,2%, а в 2023 году — на 2,7%, по прогнозу МВФ. Американская экономика, как считают эксперты, всё же будет расти, но только на 0,2% в этом году и на 1,2% в 2023 году.

При этом ещё до Маска сомнения в отношении американской экономики высказывали другие экономические «титаны». Основатель Amazon Джефф Безос заявил, что нужно принять меры предосторожности, подготовиться к грядущей сложной ситуации в экономике. Про вероятную рецессию в США говорили и глава Goldman Sachs Дэвид Соломон, и руководитель JPMorgan Chase Джейми Даймон, пишет CNBC.


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