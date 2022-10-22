Макрон заявил о двойных стандартах США

Соединённые Штаты продают энергоносители своим гражданам в несколько раз дешевле, чем Европе, и президент Франции Эммануэль Макрон назвал это двойными стандартами. Плюс к этому, США поддерживают своих производителей субсидиями, а компании, которые заняты в производстве энергоресурсов, получают сейчас сверхприбыль, пишет Bloomberg.



AP

Президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал торговую и энергетическую политику США за создание «двойных стандартов» с Европой, пишет Bloomberg. Европейцы всё сильнее недовольны тем, как им в прямом смысле приходится расплачиваться за ситуацию на Украине.

Так, Макрон обратил внимание на то, что Штаты продают энергоносители внутри страны по более низким ценам, а в Европу поставляют по рекордно высокой цене. «Кроме того, их государственная помощь доходит до 80% в некоторых сферах, в то время как здесь это запрещено — вы получаете двойные стандарты», — добавил президент Франции.

Европейские лидеры были раздражены американским Законом о снижении инфляции, который предусматривает, в частности, субсидии для электромобилей, произведенных в Северной Америке. В Европе считают это несправедливым. Эммануэль Макрон рассчитывает уделить особое внимание этим вопросам, когда в начале декабря отправится в Вашингтон.

На данный момент у США и Европы довольно хорошие отношения, отмечает автор статьи, но трещины начинают появляться. В пятницу Макрон назвал США и Норвегию производителями энергии, которые получают «настоящую сверхприбыль», извлекая выгоду из «упущенного дохода от геополитической войны». Он сказал, что обсудил эту тему «по-дружески» со своими американскими и норвежскими коллегами.

Во время парламентских дебатов министр финансов Франции Брюно Ле Мэр раскритиковал США за продажу сжиженного газа европейским компаниям «в четыре раза дороже, чем они продают его» внутри страны. Он повторил предыдущие комментарии Макрона, который сказал, что ЕС должен объединиться с азиатскими экономиками и потребовать, чтобы США и Норвегия в качестве знака дружбы продавали газ по более низким ценам, пишет Bloomberg.