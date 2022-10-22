Воздушная тревога объявлена в ряде областей центральной, южной и восточной части Украины
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Воздушная тревога в субботу ночью объявлена в Кировоградской, Полтавской и Черкасской областях, а также в Винницкой области. Кроме того, в пятницу вечером воздушную тревогу объявляли в Одесской, Николаевской, Днепропетровской и Харьковской областях и в подконтрольном Киеву городе Запорожье.
Воздушную тревогу в Кировоградской области объявил глава подконтрольной Киеву военной администрации региона Андрей Райкович. Аналогичные предупреждения сделали главы Полтавской и Черкасской областей. На карте, опубликованной украинским изданием «Обозреватель», показано, что сирены воздушной тревоги также сработали в Винницкой области, передает ТАСС.
Кроме того, по сообщению властей Одессы, в ночь с пятницы на субботу в городе сработала система противовоздушной обороны. Помимо этого, в пятницу вечером воздушная тревога была объявлена в Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской областях и в подконтрольном Киеву городе Запорожье.
В пятницу утром воздушная тревога объявлялась в Винницкой, Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Харьковской и Черниговской областях, а также в Киеве. Позже взрыв прогремел на одном из предприятий в Харькове.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет