Воздушная тревога объявлена в ряде областей центральной, южной и восточной части Украины

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22.10.2022, 3:25, Новости дня
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Воздушная тревога в субботу ночью объявлена в Кировоградской, Полтавской и Черкасской областях, а также в Винницкой области. Кроме того, в пятницу вечером воздушную тревогу объявляли в Одесской, Николаевской, Днепропетровской и Харьковской областях и в подконтрольном Киеву городе Запорожье.

Воздушную тревогу в Кировоградской области объявил глава подконтрольной Киеву военной администрации региона Андрей Райкович. Аналогичные предупреждения сделали главы Полтавской и Черкасской областей. На карте, опубликованной украинским изданием «Обозреватель», показано, что сирены воздушной тревоги также сработали в Винницкой области, передает ТАСС.

Кроме того, по сообщению властей Одессы, в ночь с пятницы на субботу в городе сработала система противовоздушной обороны. Помимо этого, в пятницу вечером воздушная тревога была объявлена в Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской областях и в подконтрольном Киеву городе Запорожье.

В пятницу утром воздушная тревога объявлялась в Винницкой, Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Харьковской и Черниговской областях, а также в Киеве. Позже взрыв прогремел на одном из предприятий в Харькове.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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