Ракета «Союз-2.1в» легкого класса с двумя военными спутниками на борту стартовала с космодрома Плесецк

Воздушно-космические силы РФ в пятницу осуществили пуск ракеты-носителя «Союз-2.1в» с космодрома Плесецк в Архангельской области, сообщили в Минобороны РФ.

Как сообщили в военном ведомстве, 21 октября 2022 года с космодрома Плесецк в интересах Минобороны РФ был осуществлен пуск ракеты-носителя легкого класса «Союз-2.1в» с космическими аппаратами «Космос-2561» и «Космос-2562» на борту, передает ТАСС.

В прошлую субботу с космодрома Плесецк в Архангельской области стартовала легкая ракета «Ангара-1.2» с военным спутником «Космос-2560», информацию о котором позже внесли в каталог космических объектов. Кроме того, 10 октября ракета «Союз-2.1б» с навигационным космическим аппаратом «Глонасс-К» успешно стартовала с космодрома Плесецк. В тот же день разгонный блок «Фрегат» успешно вывел космический аппарат «Глонасс-К» на орбиту.

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