Постпред РФ при ООН Небензя: Украинские стратеги при кураторстве Запада используют против России террористические методы

Украинские власти под покровительством своих западных кураторов давно применяют на территории РФ террористические методы, сообщил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Как сообщил постпред РФ на заседании СБ ООН по ситуации вокруг Украины, украинские стратеги при кураторстве своих западных хозяев уже давно задействуют на российской территории террористические диверсионные методы. Он подчеркнул, что примеров тому масса, но апогеем такой политики стал теракт на Крымском мосту, передает ТАСС.

Небензя указал на избирательный подход Секретариата Объединенных Наций к проблеме разрушения гражданской инфраструктуры. Дипломат подчеркнул, что Россия не услышала от Секретариата ООН ни слова о тех разрушениях, которые Киев уже восемь лет причинял и продолжает причинять в Донбассе.

Российский дипломат обратил внимание, что украинские официальные лица, включая вице-премьера, главу министерства цифровой трансформации Украины Михаила Федорова и советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, открыто радовались теракту на Крымском мосту, смаковали это преступление.

Напомним, в прошлую пятницу министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) признал участие США и Британии в атаке на Россию. Днем ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала признание главы МИД Украины Кулебы о совершении терактов в Крыму и Белгороде.

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