Мнение: Эсеровский террор в отношении тюремщиков

Очень интересный и, я бы сказал, провокационный материал нарыл Павел Пряников – в каком-то, прости господи, “Вестнике Томского университета” (и, видимо, по нынешним временам такое только там и могло б выйти). Вот что он пишет в своем “Толкователе”:

“У историка Олега Квасова (Вестник Томского госуниверситета. История. 2021. №72) читаю, как после 1906 года российская оппозиция ответила террором на террор тюремщиков – пытавших и убивавших политзаключённых.

Сначала Квасов приводит статистику государственного террора в тюрьмах:

«Так, только в печально знаменитой Орловской каторжной тюрьме в 1908 г. из 795 заключённых замучен был 91 человек, или около 11,5% общего состава каторжан, в 1909 г. – 70 человек, или 10%, в 1910 г. – 88 человек, или 10%, в 1911 г. – 114 человек из 750, или более 15%, за 9 месяцев 1912 г. – 74 из 717 заключённых; туберкулезом болело более 15% заключённых политкаторжан».

Террор же оппозиционеров начался с громкого дела эсерки Спиридоновой:

«Мария Спиридонова была избита, подвергнута жестокому допросу и издевательствам со стороны подъесаула П.Ф.Абрамова и помощника пристава Т.Х.Жданова. Переданное на волю её откровенное, описывающее страдания письмо было перепечатано в газетах. Поднялась невиданная волна общественного негодования. Власть вынуждена была открыть служебное расследование, которое шло вызывающе медленно и закончилось предсказуемым опровержением «домыслов» террористки.

ЦК ПСР санкционирует теракты против Абрамова (02.04.1906) и Жданова (04.05.1906), которых застрелили партийные боевики. Такую форму осуществления «правосудия» одобрительно приняло не только революционное подполье, но и – с пониманием – значительная часть общественности. Так, в одной из столичных газет указывалось: «Не ради торжества чувства мести требовало русское общество суда над Абрамовым и Ждановым, − но ради принципа воздаяния по закону преступнику… Убийство Жданова − только результат правительственного безначалия… Жданов убит потому, что наша власть до того убила закон, который мог бы защитить народ от преступных посягательств Жданова».

Ну а далее началось…

«Именно в первой половине 1906 г. поднялась волна покушений на тюремных служащих. Весной 1906 г. в Риге убит «исключительно жестокий» помощник начальника уездной тюрьмы. 13 мая смертельно ранен в Саратове начальник губернской тюрьмы Шаталов. Характерно, что замечания о жестоких порядках начальнику саратовской тюрьмы делались даже со стороны местного прокурора 6 июня ранения получил в результате взрыва брошенной в него бомбы начальник ковенской тюрьмы Гумберт, смертельно ранен помощник начальника радомской тюрьмы И.Ф.Пурский (01.07.1906), застрелен начальник гродненской тюрьмы С.А. Дружиловский (25.07.1906)».

«С 1906 по 1913 г. при разных обстоятельствах насильственная смерть настигла 97 представителей начальствующего состава тюрем и надзора. Это – начальствующих тюремщиков. Рядовых, наиболее жестоких тюремщиков убивали сотнями. Только за 1907 г. было убито 126 чинов тюремной стражи, а ещё 169 служащих тюремного ведомства».

Тюремщики на фоне такого террора резко уменьшили пытки и издевательства над заключёнными:

«Многочисленные свидетельства дают основание утверждать, что страх революционной мести на долгое время увязался за служащими тюрем и мест заключения. Так, убийство Абрамова настолько повлияло на начальника борисоглебской тюрьмы, что, как замечал местный революционер-арестант, «режим в тюрьме сразу же послабел. На другой же день начальник разрешил широкое свидание заключенных политиков с родственниками и полную передачу пищи и вещей». А убийство начальника саратовской тюрьмы внесло «заметное смятение в ряды распоясавшихся насильников, и некоторое время никто из них не осмеливался сесть твёрдо и прочно на место Шаталина, памятуя роковой финал этой славной карьеры». По мнению же эсерки-каторжанки М.Школьник, после убийства начальника Нерчинской каторги Ю.И.Метуса (28.05.1907) и начальника Акатуйской каторжной тюрьмы С.А. Бородулина (28.08.1907) «режим на каторге стал много лучше и оставался таким до 1910 г.» (тг-канал Толкователь)

Невольно напрашиваются аналогии с настоящим временем, особенно в связи с валом разоблачений того, что творится в российских тюрьмах сейчас – все эти пытки швабрами под запись (!), конвейер издевательств и т.д. Насколько же более мягким, беззубым и терпимым оно стало. Но, может, оно и к лучшему: как показал опыт русской революции, волну террора можно запустить, но потом ее хрен остановишь. В России террор как начался в начале 20-го столетия, так, по сути, продолжался аж до 1953 года. ПОЛВЕКА. Опыт опять же показывает, что в России эстафету террора охотно подхватывает государство, и уж тогда…

Мда.