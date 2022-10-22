Трендовые цвета маникюра зима-2022/2023: 10 ключевых оттенков сезона

Приближается зима. Мы наденем перчатки или рукавички. Однако в помещении их все равно придется снимать. Так что красивый маникюр никто не отменял. Какие цвета лака для ногтей будут в тренде наступающей зимой? Обратите внимание на десять самых модных оттенков.

Ярко-красный – смело и стильно

Взгляните на главное фото. Красный цвет всегда привлекает внимание окружающих. Такой маникюр не может остаться незамеченным. Этот яркий и гламурный оттенок великолепно украшает ногти, не смотря на минимализм в своем исполнении.

Бордовый – отличный вариант

Этот утонченный цвет не такой броский, как красный, но тем не менее всегда производит впечатление. Насыщенный и глубокий, он элегантно смотрится на ногтях и гармонично дополняет зимние образы. Бордовый — один из тех цветов, которые не надоедают.

Зеленый мох – неожиданный выбор

Такой оттенок очень хорошо сочетается со всеми оттенками кожи, потому его популярность не прекращает расти. Смотрится не просто красиво, а даже благородно.

Мокко – согревающий цвет холодной зимой

Это идеальный выбор для зимнего маникюра. Вы можете выбрать один из нескольких оттенков, что позволит проявить свою индивидуальность.

Нюдовая гамма – естественная красота всегда в моде

Не случайно профессионалы говорят: «Если сомневаетесь, выбирайте нюд». Естественный оттенок является обязательным в этом сезоне. Широкая гамма побалует все оттенки кожи и подчеркнет естественную красоту ногтей.

Нейтральность – сочетание с любыми образами

Серый, бежевый, коричневый… Нейтральные цвета – это замечательно! Подобно нюдовой палитре, нейтральные тона сочетаются со всеми нарядами и способны украсить любые руки, независимо от возраста женщины.

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Пастельно-желтый лак — нежно и женственно

Этой зимой большую популярность приобретает пастельно-желтый. Он нужен, чтобы проснуться, раскрасить и зарядить себя энергией в пасмурные зимние дни. Будь то просто однотонное покрытие или французский маникюр, это отличный выбор.

Нежно-голубой – соблазнительный пастельный оттенок

Одним из самых больших преимуществ пастельно-голубого цвета является то, что его можно носить в любое время года. Тем не менее в мягком и очень светлом пастельно-голубом есть что-то, относящееся к зиме. Не стесняйтесь носить его с мелкими пайетками.

Жемчужно-белый – ассоциация со снегом

Не так много женщин выбирают этот вариант, и совершенно напрасно. Нежный и универсальный, он украшает праздничный и повседневный маникюр, так как подходит к любому наряду.

Черный — классика зимнего маникюра

Черный цвет – отличный вариант для тех, кто не боится выделяться из толпы. Не думайте о том, что это слишком мрачно. Если вы хотите оживить маникюр, добавьте серебряные блестки или стразы.