Мнение: Зима настаёт внезапно

Да, Мариуполь. Всё к этому шло, и на том участке Украины, где он стоит – её-таки “вбомбили в каменный век”. Что теперь будут делать эти скоты? “Да хер его знает”.

Пишет Юнеман в ФБ – тот самый Юнеман, которого дважды (!) не пропустили на выборах в Москве административными мерами, сначала в МГД, потом в ГД. Теперь Роман Юнеман (который, видимо, просто не в силах унять свой общественный зуд) возит “гуманитарку” на Донбасс. Последние дни он в Мариуполе, и вот что пишет оттуда:

“В Мариуполь приходят холода. И это грозит гуманитарной катастрофой.

Наступление зимы станет огромной проблемой для Мариуполя, где сейчас живёт 200-250 тысяч человек.

По моим оценкам, нормально пережить холода сможет только каждый третий дом: где-то работает центральное отопление, у кого-то в частном секторе есть печки на угле.

Но масштабы разрушений такие, что две трети людей по-прежнему живут в домах, где коммуникации уничтожены или повреждены. У многих людей в квартирах нет воды, света, газа.

Я не знаю, почему за пять месяцев российские власти не влили в разрушенный город миллиарды рублей и не высадили сюда многотысячный десант для срочного восстановления. Ясно же было, что зимой случится гуманитарная катастрофа. Да, какие-то работы идут, но явно не тех масштабов и не теми темпами. Построили несколько новых красивых домов, их показывают по ТВ, но этого жилья хватит на несколько сотен семей. Что делать остальным?” (РОМАН ЮНЕМАН)

Ключевая фраза: “Я не знаю, почему за пять месяцев российские власти не влили в разрушенный город миллиарды рублей и не высадили сюда многотысячный десант для срочного восстановления”. Я – знаю, Роман: потому что не могли, даже если бы хотели. Столь сложные проекты для примитивного росгосударства просто уже не по силам. Нет ни людей, ни ресурсов, ни мозгов, ни драйва. Если б помогали и координировали с Запада, заодно поставляя оттуда же оборудование, специалистов и общие схемы работы (как оно всегда и было, см. Крымский мост) – смогли бы. А так – нет.