 

Это не «Рататуй» — американские города объявили войну крысам

22.10.2022, 1:25, Разное
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В крупных городах США муниципальные власти ведут борьбу с нашествием крыс, пишет телеканал ABC News. В Нью-Йорке количество жалоб на грызунов за год выросло на 71 процент. Резкое увеличение популяции крыс журналисты связывают с пандемией, в результате которой больше людей оставалось дома, тем самым накапливая мусор.

Этим утром города по всей Америке борются с нашествием крыс, вызванным тем, что во время пандемии больше людей оставалось дома, накопив большое количество мусора.

ШОН АБРЕУ, член городского совета Нью-Йорка: Это не «Рататуй». Крысы нам не друзья.

Новое исследование показало, что Чикаго является самым грязным городом, за ним следуют Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Вашингтон, Сан-Франциско и Филадельфия. В Нью-Йорке количество жалоб на крыс за последний год выросло на 71 процент. В ответ городские власти меняют правила вывоза мусора. Вскоре вместо того, чтобы сваливать мешки с мусором на бордюр за день до вывоза, людям придётся выносить их за несколько часов до сбора отходов.

ДЖЕССИКА ТИШ, комиссар департамента санитарии Нью-Йорка: Самый большой шаг, который можно сделать, чтобы очистить наши улицы, — это закрыть ночной шведский стол для крыс.

В Пибоди, штат Массачусетс, пошли на более решительную меру, установив так называемые умные ящики, которые убивают крыс электрическим током. Городские власти также размещает ловушки для крыс с химическим веществом, которое останавливает их размножение. А жителям Вашингтона теперь грозят огромные штрафы, если на принадлежащей им собственности будет обнаружено заражение, с которым они ничего не делали: 150 долларов — для физических лиц и 500 долларов —0 для предприятий.

ДЖЕРАРД БРАУН, менеджер службы дезинфекции: Зачастую люди обращаются к нам и жалуются на проблемы с крысами. Мы приезжаем и видим, что они сами усугубляют проблему, не подозревая об этом.

Эксперты говорят, что для борьбы с крысами самая очевидная мера — это хранить мусор как можно плотнее. Также не стоит оставлять корм для домашних животных на открытом воздухе — хранить его нужно в герметичных контейнерах. Эксперты также советуют не есть в спальнях, а принимать пищу в строго отведённых для этого местах у себя дома.

В прошлом в Чикаго выпустили на улицы тысячу диких кошек, чтобы попытаться решить проблему с крысами. Однако, учитывая, что город по-прежнему остаётся самым густонаселённым крысами в США, ему, возможно, придётся рассмотреть дополнительные стратегии.

Дата выхода в эфир 18 октября 2022 года.


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