Мнение: Как в РФ переписывают историю России

В нынешней РФ власти в поисках «скреп» (видимо, для расползающегося, как квашня, самосознания населения) использует самые экзотические методы – например, постоянно порываются ввести уголовную ответственность за фальсификацию истории. Понятно, почему: властям свойственно воспринимать историю страны как «боевую легенду», придуманную специальными людьми для сугубо утилитарных целей – звать народ на труд и, главное, на смерть за государство, которое, как водится, обозначают в таких случаях кодовым словом «родина». Поэтому легенду нельзя править или, того хуже, переписывать – ведь Боевая Легенда это своего рода заклинание, «формула внушения», и там лучше даже слова местами не менять – может ухудшиться суггестивный эффект…

А на историю у властей большие виды в плане зомбирования россиян: дошло до того, что они не так давно решили… впихнуть предмет «история России» в вузы, причем – во все! Это не шутка: постановлением Минобра РФ теперь историю России должны будут учить студенты не только исторических факультетов, а вообще всех специальностей, вплоть до заборостроительного!

«Изучение истории в вузах страны станет обязательным с 1 сентября 2023 года, на нее будет отводиться не менее 144 часов. Об этом сообщил сайт Минобрнауки России».

Словом, будет так, как было в советских вузах: там, старики помнят, обязательной для всех была триада – История КПСС, Марксистко-ленинская философия и Научный Коммунизм: без них нельзя было ни диплом получить, ни в аспирантуру поступить. Как мы уже привыкли, путинская власть косплеит совок – очевидно, потому, что сама и является одной из форм совка.

Мало скреп! Студенты без должного энтузиазма бегут добровольцами на мобилизацию! Видимо, кто-то в Кремле действительно верит, что если заставить будущих инженеров, математиков, экономистов и филологов долбить еще и историю РФ – очереди перед военкоматами появятся, а на погранпунктах, наоборот, исчезнут. Ну-ну.

Мне интересно, однако, что при всем истеричном неприятии «переписывания истории» со стороны патриотов-государственников они эту самую историю… довольно активно переписывают сами! Да, сами же «патриоты», особенно в последнее время, взялись довольно далеко отступать от советского исторического канона, тем самым его «фальсифицируя»… и не забывая при этом клясться ему же в верности.

Самый яркий пример «переписывания» – это, конечно, выкидывание прочь самого концепта «киевской руси» из школьных учебников. Тихой сапой новое поколение школьников предполагается учить, вовсе не упоминая ни о какой «Киевской Руси»!

«Замена термина «Киевская Русь» на «Русь» в школьных учебниках не связана с проведением Россией спецоперации на Украине (СВО). С таким заявлением выступил один из соавторов учебника истории для шестого класса, историк Александр Данилов». И далее: «Необходимость исправления учебников Данилов объяснил не политической ситуацией в мире, а научной целесообразностью. Термин «Киевская Русь», по мнению историка, является некорректным, так как не учитывает более ранние, докиевские, этапы становления этого государства».

Вообще говоря, КРАМОЛА. «Историк» фактически объявил, что все поколения советских школьников учились по «некорректным учебникам». Обычно эти самые советские школьники, ставшие оплывшими гражданами и гражданками 50- и 60-летнего возраста, встречали малейшие покушения на свои школьные воспоминания о «правильной истории» воем и визгом – но тут нет, тишина. Упразднение Киевской Руси встретили как должное – или, по крайней мере, предпочли «не заметить».

Хотя сам по себе шаг – очень символичный. У совка ведь все его идеологические конструкты были не просто так: «Киевская Русь» – это был краеугольный камень в конструкции, призванной закрепить в сознании всех советских неразрывную связь русских и украинцев, как бы указать, что они выросли из одного корня – и одновременно символически уравновесить «авторитеты», «не обижая» украинцев. Мол, да – сейчас-то главный город – Москва, но ваша столица была главной раньше, мы ее чтим и т.д.

«Историк Данилов», понятно, сбрехал в глаза, заявляя, что текущая замена «не связана с ситуацией в мире» (отдадим должное журналисту, который тоже не рискнул точно сформулировать вопрос). Безусловно, переписывание учебников напрямую связано с военным противостоянием России и Украины: оно направлено на то, чтобы подчеркнуть – никакой Украины, даже в виде «киевской руси», вообще не было. Т.е., как видим, переписывание истории в данном случае, по сравнению с советским каноном – фундаментальное…

Хотя и, как обычно у путинских гопников, довольно тупое. Ведь Киевская Русь – не изобретение большевиков; они его подхватили из царской России. Другими словами, данная идеологическая конструкция веками верой и правдой служила империи в ее разных формах– исподволь доказывая, что русские и украинцы – это как бы все ж на самом деле исторически один народ, просто в разных формах государственности, и, мол, потому сама идея отделения «украины» от «россии» не имеет смысла.

Вычеркивая из истории «киевскую русь», путинские «оптимизаторы» тем самым лишают современных украинцев корней… и дают им основательный аргумент в пользу того, что они – НОВАЯ нация, с русскими никак не связанная; на каком же основании РФ может претендовать на земли этой «новой нации»?

Словом, понятно. «Что ни делает дурак – все он делает не так».

Но любопытно, что и вычеркивание КР – не единственное переписывание от «путинских патриотов». В сентябре вышел целый «исторический» номер журнала «Эксперт», целиком посвященный «новому пониманию великой России». В нем был обозначен еще один, совсем уж концептуальный переворот в понимании истории РФ. Я, когда читал, даже не поверил своим глазам поначалу – но пришлось, поскольку это «новое понимание» шло буквально через весь номер, представлявший собой серию «исторических» интервью с разного рода «знаковыми фигурами» (в понимании «Эксперта»), то есть – с «патриотичными гражданами». КАЖДОМУ из них корреспондент обязательно задавал среди прочих один вопрос: «А вы тоже считаете, что Россия – это страна, которая всегда только защищалась и никогда ни на кого не нападала?» И каждый на разные лады отвечал одно и то же: «Да что вы, ха-ха, какая чушь, конечно, нет, Россия всегда на всех сама нападала…» И далее непременно шло идеологическое обоснование в привычном современному потребителю агитпропа ключе: «А чо такого, все так делают, это нормально, агрессия, агрессивные войны и захваты – норма, империя должна быть агрессивной…» и т.д. НИ ОДИН не возразил. Или, по крайней мере, те, кто говорил иначе, в номер не попали.

Тут именно изменение всей концепции понимания истории России, а не только ее основы («киевской руси»). «Мы всегда на всех нападали, и это – норма, так и надо делать». Опять же – очень показательное «переписывание». Понятно, к чему собираются готовить российских школьников и студентов. В обязательном порядке.

Совок отброшен – как слишком миролюбивый и зачем-то помешанный на каком-то там «интернационализме».