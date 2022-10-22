 

Потому что они безнадежные оптимисты: 3 знака зодиака, которые всегда получают рану на сердце от отношений

22.10.2022, 0:25, Разное
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Людям часто говорят, что им нужно быть оптимистами. Но иногда эта положительная черта оборачивается против самого человека. Это касается и романтических отношений. То есть ваша вера в доброе и прекрасное в один момент может перерасти в разочарование. Расскажем о трех знаках зодиака, которые всегда считались оптимистами.

Овен

Овнам свойственно видеть в людях все самое лучшее. Им даже не приходит в голову, что кто-то из этих людей может стать причиной каких-то негативных моментов. На самом деле этот знак даже и не замечает подобные моменты. Имея открытую душу и стараясь сделать кому-то хорошее, этот знак зодиака ожидает, что люди будут относиться к нему так же.

Но в итоге Овнам довольно часто приходится испытывать обиду и разочарование. Просто они доверились людям, которые этого совершенно не заслуживает.

Вселенная учит Овнов быть разборчивее и не доверять всем подряд. У представителей этого знака всегда найдется возможность сначала узнать, что представляет собой тот или иной человек. Может оказаться, что некоторые скрывают свое истинное лицо под маской. К сожалению, многие люди не упускают случая воспользоваться чьей-то добротой.

Лев

Львы всегда внимательны к людям, которые их окружают. Именно поэтому в какой-то момент этот знак начинает быть с ними чересчур доверчивым. Как только Лев познакомится с каким-то человеком и узнает его поближе, он готов для него сделать все, что в его силах.

Представители этого знака необычайно лояльны. Это мешает им уйти от кого-то, кто начинает злоупотреблять их добротой. Но Львы оптимистичны и готовы помочь таким людям измениться в лучшую сторону.

Вселенная объясняет Львам, что они вовсе не обязаны пытаться научить кого-то быть лучше. Если люди являются причиной стрессов, их лучше всего отпустить. Львы должны больше думать о своих интересах, чем переживать о чьих-то недостатках.

Весы

Весы всегда считались прирожденными оптимистами. Даже в грустной ситуации они способны найти что-нибудь позитивное. Этому знаку зодиака свойственно слишком доверять окружающим. Они замечают в них только положительные черты, не обращая внимания на недостатки. Что касается женщин-Весов, то они в мужчине, который пытается наладить с ними отношения, ищут, прежде всего, родственную душу.

Вселенная советует этому зодиакальному созвездию быть избирательнее. Иногда оптимизм Весов может привести к неприятным последствиям, так как они могут слишком много шансов дать совершенно не тем людям.


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