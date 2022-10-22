 

Яков Дровопилец: что нельзя делать 22 октября

22.10.2022, 0:10, Разное
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История

22 октября православная церковь вспоминает Иакова Алфеева. Учеником Христа он стал не сразу. Изначально святой был мытарем – сборщиком податей – а потом проповедовал в Иудее и Эдессе. К сожалению, до сегодняшних дней о жизни Иакова дошло не так много сведений. Известно лишь то, что он был одним из Двенадцати апостолов, а брат его – апостол Матфей.

Праздник в честь святого получил название – Яков Дровопилец.

Традиции

Этот день наши предки посвящали заботе о тепле в доме в холодную пору. В деревнях во всю начиналась заготовка дров. К слову, до наступления праздника народ этим не занимался, так как летом и без того забот хватало. К тому же люди верили, что именно осеннее полено разжигает лучше и горит дольше.

На столах обычно стояли каши, которые ели с маслом и салом. Пироги готовились тоже с кашей – их, как правило, носили соседям или родне.

Приметы

22 октября народ гадал, какая же погода ждет его в ближайшее время. Лай лисицы, смена шерсти зайца, гололедица и дождливое утро указывали на скорое похолодание и осадки. А оставшиеся листья на вишневых деревьях и появление кротовых холмиков предсказывали хорошую погоду и оттепель.

Если в этот день на лиственнице еще есть иголки, значит снега в ближайшее время не будет. Выпавший первый снег указывал на наступление зимы уже через 40 дней. А появление сосулек означало, что осень будет затяжной.

Что нельзя делать 22 октября?

  • Запрещено брать в руки нитки и иглу. Народ верил, что в противном случае весь год вещи будут рваться, а их придется зашивать;
  • Запрещено браться за новые дела, иначе весь год в делах будут ждать неудачи;
  • Лучше отказаться от свиданий;
  • Нельзя делиться с другими своими снами, иначе хорошие сны обернутся плохими и воплотятся в реальность;
  • В гости запрещено ходить без подарков;
  • Избегайте разговоров о старых обидах и проблемах – они могут вернуться в вашу жизнь;
  • Запрещены любые конфликты, а также ругань в адрес детей.

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