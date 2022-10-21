Единственный сын Фридмана назвал себя украинцем и попросил снять с него персональные санкции

Сын миллиардера Михаила Фридмана Александр Ожельский в видеообращении на видеохостинге YouTube назвал себя украинцем и попросил Киев снять с себя «несправедливые» персональные санкции со стороны властей Украины.

Ожельский в видеообращении, опубликованном на личной странице в Instagram (соцсеть заблокирована в России, принадлежит компании Meta, которую суд в РФ признал экстремистской организацией и запретил), выразил удивление, что Киев не принял во внимание его отношение к специальной военной операции РФ на Украине. По словам Ожельского, он с первого дня выступает против спецоперации РФ и ходил на митинги в поддержку Украины в Лондоне. Сын Фридмана также завил, что сейчас живет в Дубае, покинул Россию 24 февраля и больше в Российскую Федерацию не возвращался и не планирует, хотя оставил там друзей и бизнес, информирует Forbes.

Сын миллиардера назвал введение санкций со стороны Украины настолько несправедливым и нечестным, насколько это вообще возможно. Ожельский заявил, что считает себя украинцем, у него в Украине якобы есть родные и он привык туда ездить.

Напомним, 1 октября СНБО ввел санкции против российских предпринимателей Олега Дерипаски и Михаила Фридмана, а также украинских политиков Виктора Медведчука и Виктора Януковича.

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