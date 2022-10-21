 

Правительство России расширило ограничения против подсанкционных резидентов Украины

21.10.2022, 23:15, Новости дня
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Правительство РФ расширило специальные экономические меры против подсанкционных резидентов Украины, введенные в соответствии с указом президента от 1 ноября 2018 года № 1300, соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Решение предполагает блокировку безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества, находящегося на территории Российской Федерации, а также запрет на вывод капитала из страны и запрет на совершение сделок, предусматривающих ввоз в РФ товаров, производителем, продавцом или отправителем которых являются подсанкционные лица, за исключением товаров, ввозимых физлицами для личного пользования, передает РИА «Новости».

В документе уточняется, что предусмотренные ограничения применяются при наличии у лиц, осуществляющих реализацию специальных экономических мер, информации о том, что внешнеэкономические и/или финансовые операции совершаются подсанкционными лицами либо в пользу таких лиц.

Напомним, в начале июля 2021 года Россия расширила список запрещенных к ввозу с Украины продуктов. Кроме того, Россия расширяла экономические санкции против Украины 12 февраля 2021 года. В декабре 2018 года правительство РФ расширило санкционный список против Украины, включив в него более 200 физлиц и организаций. В ноябре 2018 года в российский список санкций против Украины включили 322 человека и 68 компаний.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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