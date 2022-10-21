 

Не заснем и наберем вес: почему фрукты на ночь не очень хорошая идея

21.10.2022, 23:01, Разное
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Безусловно, яблоко — более здоровая альтернатива сладостям, а фруктовый смузи намного лучше шоколадного круассана. Но фрукты содержат важные витамины, ферменты и волокна, а также значительное количество сахара. И эта фруктоза является углеводом. Если организм получает ее в избытке, он может столкнуться со множеством проблем. Почему есть фрукты вечером не очень хорошая идея для здоровья? Попытаемся найти ответы на этот и другие вопросы в сегодняшней статье.

Мешают уснуть

Фруктоза, содержащаяся в больших количествах во фруктах, является одним из простых сахаров, обеспечивающих быструю энергию. Но употребление их в вечернее или даже ночное время дает избыток энергии, что не позволяет долго заснуть и чревато частыми пробуждениями.

Могут спровоцировать серьезные проблемы с ЖКТ

Поздний прием фруктов также влияет на процесс пищеварения. Часто большое количество фруктов в вечернее время не может нормально перевариваться, поэтому они остаются в толстом кишечнике. Там начинается процесс брожения, что приводит к вздутию живота.

Если у вас чувствительный желудок или есть склонность к изжоге, не ешьте вечером сладкие и кислые фрукты. Они провоцируют отрыжку желудка кислотой. Короткая прогулка, напротив, стимулирует пищеварение и приносит облегчение.

Способствуют лишнему весу

В долгосрочной перспективе чрезмерное потребление сладких фруктов в вечернее время может способствовать увеличению веса. Поскольку перед сном наш организм уже не может преобразовать всю фруктозу в энергию, он перерабатывает лишние углеводы в жир в печени. Этот жир возвращается в кровоток и хранится в наших клетках.

Рекомендации экспертов

Перечисленные ограничения и опасности действительно пугают многих. Однако все это не повод отказываться от фруктов или полностью исключать их из своего рациона. Есть фрукты с низким содержанием сахара. Они гораздо лучше усваиваются организмом. Самым популярным из них считается грейпфрут. Его можно есть по вечерам практически в неограниченных количествах. Помимо грейпфрута в этот перечень “безопасных” продуктов входят черника, малина, папайя или гуава.

Однако от фруктов с высоким содержанием сахара, каковыми являются бананы, манго или ананасы, отказываться полностью нет острой необходимости. Их лучше добавлять в мюсли или кашу утром или перекусывать ими в течение дня. При соблюдении этих рекомендаций ваш желудок сможет отдохнуть вечером, а сон ночью ничто не потревожит.


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