Мнение: Почему в России почти нет коммунистических артелей

В России полно коммунистов. А вот коммунистических предприятий в России практически нет — коммунисты ведут пропаганду в интернете, вешают на стены портреты Сталина, но работать при этом предпочитают на буржуев, безропотно отдавая нам «прибавочную стоимость».

Казалось бы, парадокс. Блогер gaz-v-pol пишет, что в других странах иначе: там многие предприятия, даже крупные, полностью принадлежат рабочим. Цитирую письмо:

…тут есть затруднения отчасти с нашим законодательством, отчасти с отсутствием в России такой традиции. Но если говорить про мир — примеры бывают. Если артельность принимать как общую собственность на все средства компании и значительную (зависимости от продвинутости) степень самоуправления работников, то самой большой артелью в США (за весь мир не знаю) является сеть продовольственных супермаркетов под названием Publix. У них за двести тысяч работников-артельщиков и они всё растут.

По-английски такая форма собственности называется ESOP ownership. Вот тут кое-что про них, с примерами (ссылка).

Самой инновационной компанией в мире вне отрасли программного обеспечения не раз называли W.L.Gore & Associates — она в том же списке NCEO. Там совершенно иная структура управления: горизонтальная, как артель, а не вертикальная, как почти везде.

В целом народные фирмы проиграли вертикальным, которых 99% (в тех странах, где юридически одинаково легко и ту и другую форму зарегистрировать). Но всё же не 100%. Отдельные примеры народных предприятий есть, и их не так мало, так что там может работать та часть населения, которой ценно быть именно в народной фирме. Обычно не по соображениям доходов — они там меньше, но по соображениям радости от ощущения «приходишь на работу и мы все братья», которое частично ложно, но всё же лишь частично, так как структура управления не такая, как в обычной капиталистической фирме.

И действительно. Ещё Чернышевский описал в своём «Что делать?» артель, принадлежащую работницам. Казалось бы, рецепты давно есть: бери да открывай. Бездельников-теоретиков, которые пугают чиновниками и бандитами, слушать не надо — они врут, у народных предприятий внешних проблем будет даже меньше, чем у обычных ИП или ООО.

Но нет. Российские коммунисты открывать артели не торопятся.

Полагаю, причина в том, что у нас был отрезвляющий опыт СССР. За рубежом среди условных коммунистов есть, например, гуттериты — протестантская деноминация, которая исповедует общность имущества, и потому считает правильным жить эдакой коммуной. Есть там и другие коммунисты, которые ставят во главу угла идеи Маркса и «Май литтл пони», то есть предпочитают делать всё сообща, выгодно это или нет. Деньги для них имеют второстепенное значение, а коллектив — первостепенное.

В России иначе. После 75 лет советской власти деятельные люди хорошо усвоили, что коммунизм с социализмом не работают, и что лучший способ помочь обществу — вести нормальную капиталистическую деятельность. Руководить фирмой, например, или работать по найму у капиталиста, неважно. Создавать рабочие места, платить налоги, продавать обществу нужные ему товары или услуги.

А вот идейным паразитам, напротив, коммунистические идеи весьма близки. Они считают СССР эдаким большим собесом: с бесплатными квартирами, с путёвками на Чёрное море и с продуктовыми наборами. К работе они относятся сугубо потребительски — чтобы можно было лениться, как в СССР, и даже посылать требовательное начальство куда подальше, но при этом зарабатывать, как в России, и с комфортом гулять по торговым центрам по выходным.

Это не тот человеческий материал, который может объединиться в артель. Даже если обмануть наших коммунистов, пообещав им, что без буржуев они будут зарабатывать больше, коммунисты моментально перессорятся друг с другом, так как каждый будет тянуть одеяло на себя.

Проще говоря, в народных предприятиях надо давать, тогда как российские коммунисты умеют только брать. А если каждый будет брать, никакого коммунизма не получится — это планово-убыточное дело, коммунизм можно строить только за чей-то счёт.

Если вы полагаете, что я слишком категоричен в суждениях, ещё раз укажу на список иностранных народных предприятий (ссылка). Как видите, народное предприятие вполне может существовать даже в самой капиталистической стране. Тот факт, что в России подобных предприятий практически нет, доказывает мой тезис. Российские коммунисты — идейные потребители, которые, как верно заметил Достоевский, «дальше брюха не идут». Никакие коммуны им не нужны, так как зарплаты в коммунах существенно ниже, что для отечественного коммуниста категорически неприемлемо.