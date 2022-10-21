Приближается сезон огромных уютных свитеров: что сделать, чтобы шерсть не кололась при носке, и с чем сочетать этот предмет одежды (идеи с фото)

Мы обожаем очень за горячий глинтвейн, новый пряный парфюм и, конечно, за огромные уютные свитера, которые ждут своей очереди на дальних полках шкафа. Однако наслаждаться образами не всегда возможно: у многих шерсть или кашемировую вызывают раздражение. Прежде чем составлять модные образы, проведите над вещью небольшой ритуал.

Как смягчить шерсть

Прежде чем покупать к новому сезону шерстяные вещи, убедитесь, что вы действительно будете их лечить, потому что она витрине модная вещь смотрится интересно, а по факту причиняет сплошной дискомфорт, колется.

Укротить шерсть можно домашними способами. Народе, с помощью обычного белого уксуса и кондиционера для волос.

Просто замочите шерстяную или кашемировую вещь в тазике с прохладной водой, добавьте несколько столовых ложек белого уксуса. Размешайте, оставьте на полчаса. Затем приготовьте раствор в отдельной посуде из стандартной порции кондиционера для волос и теплой воды, смешайте и добавьте к свитеру. Отставьте еще на полчаса, затем разложите горизонтально на полотенце и оставьте высыхать. Полностью сухую вещь заверните в строю и оставьте на ночь в морозилке. После этого ритуала вещь колоть кожу не будет.

С чем сочетать

Итак, сама по себе вязаная вещь выглядит роскошно, но важно подобрать правильную пару одежды, которая не будет гасить шик кашемира или шерсти.

Для относительно теплых дней, которые еще будут, по прогнозам синоптиков, в конце октября и начале ноября, свитер можно сочетать с юбками из плотной ткани и брюками классического и свободного кроя.

В офис и на деловую встречу выбирайте свитера однотонные, мягких оттенков. Отлично будут смотреться розовые, бежевые, зеленые, коричневые оттенки. Хотите быть яркой? Будьте!

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На прогулку, в кино, на свидание выбирайте не только свитера, но и вязаные платья ярких цветов вроде красного, оранжевого, фиолетового. Они шикарно смотрятся на фоне золотой осени и серого, блеклого дождливого неба.

Выбор аксессуаров

А вот с аксессуарами нужно быть осторожными. Не переборщите. Дополнить образ и защититься от холода помогут шляпы и широкие длинные шарфы, баланса образу добавят очки и перчатки.

Избегайте широких и узких поясов, маленьких, едва заметных сумочек, это портит стиль. Вещи оверсайз нужна опора в виде таких же объемных сумок. Что касается украшений, то здесь все зависит от размера вязки: крупная вязка избавляет вас от необходимости дополнительного украшательства. А простой свитер из кашемира можно дополнить идеями с колье или броскими серьгами.