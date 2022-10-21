Японский мастер показывает, как правильно подобранная стрижка способна изменить образ человека

Прическа – всегда важная часть имиджа. Стрижка может полностью изменить образ человека, но нужный вариант бывает сложно подобрать самостоятельно, а ошибки могут дорого стоить. И тогда на помощь приходят профессиональные парикмахеры-стилисты.

Гуру стиля

Японский парикмахер Се Оцуки, работающий в Токио, – настоящий мастер своего дела. Прически, которые делает Се, преображают людей.

Прославился стилист после того, как его ролики о трансформациях в парикмахерском кресле стали набирать более миллиона просмотров в социальных сетях.

Се Оцуки и сам является иконой стиля: почти в каждом видео он выглядит по-разному.

Парикмахеру нравится перекрашивать собственные волосы, примеряя на себя разные образы.

Так он показывает клиентам, что эксперименты с внешностью позволяют менять настроение и состояние.

Если вы когда-либо почувствуете, что запутались и не знаете, что делать со своей жизнью, попробуйте начать с изменений в облике: смените стрижку, одежду или цвет волос.

Реакция клиентов японского мастера говорит сама за себя: правильно подобранный образ позволяет приобрести уверенность в своей привлекательности, придает сил и энергии для новых свершений.