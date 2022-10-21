 

DWN – умрёт торговля, умрут и города — Немецкая ассоциация розничной торговли опасается массового закрытия магазинов

21.10.2022, 21:15, Разное
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На фоне ухудшения потребительских настроений и роста затрат на электроэнергию Немецкая ассоциация розничной торговли (HDE) опасается массового закрытия магазинов в Германии, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Особенно это касается тех торговых точек, которые расположены в центральных районах городов. Теперь вся надежда на государство: без его помощи немецкие города и муниципалитеты ждёт «настоящая катастрофа».


AP

Рост затрат на электроэнергию и снижение объёмов продаж из-за ухудшения потребительских настроений приводят к тому, что розничная торговля в Германии испытывает всё большие трудности. Немецкая ассоциация розничной торговли (HDE) опасается массового закрытия магазинов. Особенно это касается тех торговых точек, которые расположены в центральных районах немецких городов, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

По словам представителя ассоциации, обещанная федеральным правительством помощь в размере миллиардов евро в связи с высокими затратами на электроэнергию должна существенно улучшить положение розничных торговцев. «В противном случае мы можем столкнуться с настоящей катастрофой во многих городских центрах», — заявил представитель ассоциации. Он предупреждает: «Если умрёт розничная торговля, умрёт и город». Во время кризиса особенно важно задействовать инвестиции.  

По данным опроса, недавно опубликованного ассоциацией, 60% потребителей уже ограничивают себя при совершении покупок. Три четверти респондентов собираются больше экономить и тратить меньше денег в ближайшие месяцы. Магазины одежды, позиции которых и так значительно ослабли за последние несколько лет, вероятно, снова понесут наибольшие убытки. В целом по отрасли ассоциация готовится к 5-процентному падению продаж во второй половине года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, когда значительное влияние на продажи оказывала пандемия коронавируса. «В отдельных отраслях продажи всё ещё на 20 процентов ниже докризисного уровня 2019 года», — отмечает представитель ассоциации.

Но как остановить процесс умирания розничной торговли в городских центрах? Представитель ассоциации указывает на необходимость разработки креативных концепций, которые помогут справиться с последствиями кризиса. Однако, по его словам, такие концепции сложно реализовать на практике. На данный момент нет такого решения, которое можно было бы применить во всех муниципалитетах — для этого там слишком разные условия.

По мнению представителя ассоциации, нынешний кризис значительно усложняет ситуацию. «В ближайшее время денежные горшочки, конечно же, не наполнятся», — подчеркнул он. Чтобы планы стали реальностью, необходимо объединить усилия. Все заинтересованные стороны должны поддерживать друг друга — от глав городских администраций, представителей розничной торговли и общепита до поставщиков услуг в сфере культуры и граждан, передаёт Deutsche Wirtschafts Nachrichten.


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