Бывший офицер разведки США – зима сыграет русским на руку

У РФ есть энергоносители и инфраструктура для того, чтобы не замёрзнуть зимой, — в отличие от Украины, заявил бывший офицер морской пехоты США Скотт Риттер в интервью YouTube каналу Judging Freedom. Все крупные европейские страны начали осознавать, что нынешние проблемы в их экономике напрямую связаны с антироссийскими санкциями, добавил Риттер.

Кому благоволит холодная погода? Украинцам или русским?

СКОТТ РИТТЕР, бывший офицер разведки морской пехоты США: Русским, 100 процентов.



Почему так?

СКОТТ РИТТЕР: Россия действует с позиции силы. У них есть газ, у них есть тепло, у них есть энергия, у них есть электричество. Украина действует с позиции слабости: у них ничего нет, они замёрзнут насмерть. Они умоляли НАТО предоставить им сто тысяч комплектов зимнего обмундирования, потому что у военнослужащих его нет. Так, бойцы на линии фронта будут замерзать и не смогут поехать домой, чтобы отогреться, потому что там нет газа! Ничего нет. Нет электричества — нельзя даже позвонить домой, нет интернет-соединения. Нужно взглянуть на ситуацию в более широком контексте. Что произошло в Англии сегодня? Лиз Трасс больше не премьер-министр. Сколько ещё премьер-министров должна перебрать Англия, прежде чем придёт кто-то, кто признает, что британские экономические проблемы напрямую связаны с санкциями, которые они ввели против России? Немцы начали понимать это, французы понимают это, итальянцы тоже, да и вся Европа! И это не какое-то психологическое внушение — это экономическая реальность.

Дата выхода в эфир 20 октября 2022 года.