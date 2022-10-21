 

Бывший офицер разведки США – зима сыграет русским на руку

21.10.2022, 21:15, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

У РФ есть энергоносители и инфраструктура для того, чтобы не замёрзнуть зимой, — в отличие от Украины, заявил бывший офицер морской пехоты США Скотт Риттер в интервью YouTube каналу Judging Freedom. Все крупные европейские страны начали осознавать, что нынешние проблемы в их экономике напрямую связаны с антироссийскими санкциями, добавил Риттер.

Кому благоволит холодная погода? Украинцам или русским?

СКОТТ РИТТЕР, бывший офицер разведки морской пехоты США: Русским, 100 процентов.
 
Почему так?

СКОТТ РИТТЕР: Россия действует с позиции силы. У них есть газ, у них есть тепло, у них есть энергия, у них есть электричество. Украина действует с позиции слабости: у них ничего нет, они замёрзнут насмерть. Они умоляли НАТО предоставить им сто тысяч комплектов зимнего обмундирования, потому что у военнослужащих его нет. Так, бойцы на линии фронта будут замерзать и не смогут поехать домой, чтобы отогреться, потому что там нет газа! Ничего нет. Нет электричества — нельзя даже позвонить домой, нет интернет-соединения. Нужно взглянуть на ситуацию в более широком контексте. Что произошло в Англии сегодня? Лиз Трасс больше не премьер-министр. Сколько ещё премьер-министров должна перебрать Англия, прежде чем придёт кто-то, кто признает, что британские экономические проблемы напрямую связаны с санкциями, которые они ввели против России? Немцы начали понимать это, французы понимают это, итальянцы тоже, да и вся Европа! И это не какое-то психологическое внушение — это экономическая реальность.

Дата выхода в эфир 20 октября 2022 года.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.01.21 / Роды в России станут платными

31.01.21 / В США ведьма убила своих пятерых детей и себя, обвинив в этом демонов

05.02.22 / Мнение: О том, что будет, если деньги олигархов вернуть в Россию

22.10.20 / СК завёл дело на Папу Римского за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений

04.04.22 / Мнение: Дуга

20.08.22 / Пожары в Рязанской области

09.05.22 / Мнение: Хорошая новость из Прибалтики…

27.05.22 / Мнение: …Пока только слово придумали…

16.12.21 / Мнение: Отключиться от SWIFT

25.09.22 / Нынешний энергетический кризис Германия «приготовила в домашних условиях»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика