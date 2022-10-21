 

Зато всё прикрыто – Личное мнение

21.10.2022, 20:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Если кого-то и можно сейчас назвать королевой сцены, то это безусловно исполнительница Лолита.

Наряды, во всяком случае, у неё лучше всех:


Фото: Соцсети

Гордый образ грудью вперёд. Штаны моднявые. Взгляд устремлён то ли в будущее, то ли просто немного косит.

Стабильность в выборе нарядов, которые шокируют поклонников исполнительницы: удивляет. Каждый год — а то и два раза в год! — вырядится так, что люди не понимают, кого косплеит Лолита?

Чтобы лучше видеть, как мы тут все умылись от такого наряда, Лолита надела очки — ничего не скроется от её взгляда.

Кто-то бы побоялся бы вынести мусор к мусоропроводу в таком наряде. Но трусость — это не про нашу Лолиту, она гордо идёт в народ.

Что интересно, на заднем фоне — вполне себе приличное платье для свадьбы. Так неужели Лолита собралась опять замуж? В таком виде взять его мог только очень смелый мужик.

«Я отношусь к своей жизни, как к счастливой. А с точки зрения людей, далеких от нашей профессии, я человек, который не состоялся в семье, у меня, на их взгляд, неудачная жизнь — много бестолковых браков, разводов, романов. Собственно, я и продолжаю в том же духе. Но я не ставлю себе задачи еще раз сходить в загс», — заявила недавно Лолита.

Значит, планов в ЗАГС идти пока нет, но платье можно и присмотреть.

Впрочем, в новом образе Лолиты есть несомненные плюсы. Низ прикрыт, никаких тебе намёков на что-то такое.

Попробуйте угадать, кого изображает королева нарядов на этот раз.

Источник: Лена Миро


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.01.22 / Британская эксперт Соня Хан перечислила основные симптомы рака кишечника

14.02.22 / Мальчики сошли с ума после посещения дома с привидениями и за это их посадили в клетку

23.12.21 / Старшая делает бизнес на мамины деньги, а младшая пашет по 12 часов: как живут дочери Татьяны Навки

16.02.22 / Германии не понравилась реакция Путина на острые вопросы после встречи с Шольцем

31.01.22 / Любовь Толкалина призналась, что ей предлагают баснословные суммы за совместный ужин

23.10.20 / Участникам протестов в Беларуси поднимут пенсионный возраст

23.08.22 / Лаврентьев день: Что нельзя делать 23 августа

10.06.21 / Цветы туберозы: у них не только приятный аромат – они снимают стресс, беспокойство и сохраняют здоровье кожи

29.11.21 / Мнение: Право голоса – только для привитых!

16.05.22 / Как вернуть страсть в отношения?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика