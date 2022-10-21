Зато всё прикрыто – Личное мнение
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Если кого-то и можно сейчас назвать королевой сцены, то это безусловно исполнительница Лолита.
Наряды, во всяком случае, у неё лучше всех:
Фото: Соцсети
Гордый образ грудью вперёд. Штаны моднявые. Взгляд устремлён то ли в будущее, то ли просто немного косит.
Стабильность в выборе нарядов, которые шокируют поклонников исполнительницы: удивляет. Каждый год — а то и два раза в год! — вырядится так, что люди не понимают, кого косплеит Лолита?
Чтобы лучше видеть, как мы тут все умылись от такого наряда, Лолита надела очки — ничего не скроется от её взгляда.
Кто-то бы побоялся бы вынести мусор к мусоропроводу в таком наряде. Но трусость — это не про нашу Лолиту, она гордо идёт в народ.
Что интересно, на заднем фоне — вполне себе приличное платье для свадьбы. Так неужели Лолита собралась опять замуж? В таком виде взять его мог только очень смелый мужик.
«Я отношусь к своей жизни, как к счастливой. А с точки зрения людей, далеких от нашей профессии, я человек, который не состоялся в семье, у меня, на их взгляд, неудачная жизнь — много бестолковых браков, разводов, романов. Собственно, я и продолжаю в том же духе. Но я не ставлю себе задачи еще раз сходить в загс», — заявила недавно Лолита.
Значит, планов в ЗАГС идти пока нет, но платье можно и присмотреть.
Впрочем, в новом образе Лолиты есть несомненные плюсы. Низ прикрыт, никаких тебе намёков на что-то такое.
Попробуйте угадать, кого изображает королева нарядов на этот раз.
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Источник: Лена Миро
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