Зато всё прикрыто – Личное мнение

Если кого-то и можно сейчас назвать королевой сцены, то это безусловно исполнительница Лолита.

Наряды, во всяком случае, у неё лучше всех:



Фото: Соцсети

Гордый образ грудью вперёд. Штаны моднявые. Взгляд устремлён то ли в будущее, то ли просто немного косит.

Стабильность в выборе нарядов, которые шокируют поклонников исполнительницы: удивляет. Каждый год — а то и два раза в год! — вырядится так, что люди не понимают, кого косплеит Лолита?

Чтобы лучше видеть, как мы тут все умылись от такого наряда, Лолита надела очки — ничего не скроется от её взгляда.

Кто-то бы побоялся бы вынести мусор к мусоропроводу в таком наряде. Но трусость — это не про нашу Лолиту, она гордо идёт в народ.

Что интересно, на заднем фоне — вполне себе приличное платье для свадьбы. Так неужели Лолита собралась опять замуж? В таком виде взять его мог только очень смелый мужик.

«Я отношусь к своей жизни, как к счастливой. А с точки зрения людей, далеких от нашей профессии, я человек, который не состоялся в семье, у меня, на их взгляд, неудачная жизнь — много бестолковых браков, разводов, романов. Собственно, я и продолжаю в том же духе. Но я не ставлю себе задачи еще раз сходить в загс», — заявила недавно Лолита.

Значит, планов в ЗАГС идти пока нет, но платье можно и присмотреть.

Впрочем, в новом образе Лолиты есть несомненные плюсы. Низ прикрыт, никаких тебе намёков на что-то такое.

Попробуйте угадать, кого изображает королева нарядов на этот раз.

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