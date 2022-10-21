Мнение: Грузооборот портов России, суть сделки с Ираном и импортозамещение в судостроении

1. Общий грузооборот портов России на протяжении многих лет рос и за прошлый год составил 835,2 миллиона тонн. Однако на Каспийское море из всей приходится лишь 7 миллионов тонн, менее 1% (ссылка). В ближайшее время ситуация может измениться.



Россия заинтересована в наращивании торговли с Ираном, нашим важным союзником, который также находится под западными санкциями. Недавно мы заключили с Ираном грандиозную нефтегазовую сделку на 44 миллиарда долларов. Через Иран мы можем экспортировать не только нефть и газ, но и другие наши товары в район Персидского залива и в Индию.

Да и у Ирана нам есть, что покупать — помимо летающих мопедов.

2. К вопросу о том, зачем Ирану российская нефть и российский газ, если у иранцев полным-полно собственной нефти и собственного газа.

Так уж исторически сложилось, что основные нефтеперерабатывающие заводы расположены на севере Ирана, а основные нефтегазовые месторождения находятся на юге. Получается, что иранцам может быть выгодно покупать у нас нефть на переработку, подвозя её через Каспийское море, и использовать затем нефтепродукты для собственных потребностей или пускать их на экспорт. Тогда как нефть с южных месторождений сразу отправлять на экспорт через Индийский океан, а не гнать её на север страны на переработку (ссылка):





Что касается российского газа, то в Тегеране заявили, что собираются экспортировать его в соседние страны – Азербайджан, Армению, Турцию, Ирак, Пакистан (ссылка).

3. Активное импортозамещение у нас идёт не только в авиации, но и судостроении. У нас внедряют в производство собственные детали судовых движителей (ссылка). Также Россия строит собственные паромы-гиганты, какие у нас по понятным причинам не строили никогда, даже в советские времена (ссылка).

От наличия у России грузового флота, который будет обеспечивать торговлю прежде всего со странами Азии, многое зависит: одни только железные дороги со всеми грузами не справятся.