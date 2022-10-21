Скандалы: Сыну красноярского губернатора грозит судьба Виктора Бута

Артём Усс накануне был арестован в Италии

Бизнесмен, сын красноярского губернатора Александра Усса Артём Усс накануне был арестован в Италии. Минюст США предъявляет ему обвинения в незаконных сделках, отмывании денег и обходе санкций. Деятельность Усса была связана с нефтью и технологиями двойного назначения. МИД РФ ещё год назад официально заявлял, что Америка по различным поводам ведёт настоящую охоту на российских бизнесменов и политиков. И поездки за границу для многих из них просто небезопасны.

В Красноярском крае уверены, что задержание Артёма Усса – акт политической агрессии. Учитывая важность импортозамещения для страны, не исключено, что предприниматель выполнял некие задания государственной важности.

Запахло нефтью

Кроме Усса-младшего, обвинения предъявили также бизнесменам Юрию Орехову, Светлане Кузургашевой, Тимофею Телегину и Сергею Тулякову. Орехов также задержан – в Германии. Сейчас решается вопрос о его и Усса экстрадиции в США. В деле фигурируют два испаноязычных гражданина – Хуан Фернандо Серрано Понсе и Хуан Карлос Сото.

По версии Соединённых Штатов, Орехов и Усс были совладельцами Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA GmbH) – частной компании по торговле промышленным оборудованием и товарами в Гамбурге. Кузургашева занимала пост главного исполнительного директора в одной из фирм-посредников. Вместе они приобрели американские военные технологии и технологии двойного назначения, в том числе полупроводники и микропроцессоры, используемые при производстве истребителей и спутников. В России эти технологии получили подконтрольные Телегину и Тулякову подсанкционные компании: «Радиоавтоматика», «Радиоэкспорт» и «Абтроникс».

«Орехов и Усс также использовали NDA GmbH в качестве прикрытия для контрабанды нефти из Венесуэлы российским и китайским покупателям. Серрано Понсе и Сото выступили посредниками», – утверждает американская сторона.

Вынесли компромат из избы

Артём Усс – фигура непубличная, в отличие от отца. Известно, что ему 40 лет, по образованию он юрист и имеет многопрофильный бизнес. Долгие годы жил в Европе. Семья Александра Усса официально считается богатой. Сам губернатор в прошлом году задекларировал доход в размере 19,2 млн рублей, его жена – 20,6 млн рублей. У них в собственности многочисленные квартиры, дома и земельные участки. Супруга Усса-старшего занимается бизнесом ещё с 1990-х годов. Артёму Уссу принадлежит большой пакет акций красноярской компании «Сибуголь». Это достаточно крупное предприятие, добывающее в год около 3 млн тонн угля. Также есть сведения, что Усс-младший владеет небольшой долей в компании «СМ.СИТИ» – одном из ведущих городских застройщиков.

Состоятельность Александра Усса как общественного и политического деятеля является его очевидным уязвимым местом, чем постоянно пользуются его политические противники. Уссам приписывают теневую деятельность и фактический контроль над крупными компаниями. Также несколько лет назад распускались слухи о немецком гражданстве красноярского губернатора. Эксперты считают, что на Западе могли внимательно следить за этим компроматом и в итоге выгодно его использовать.

– Враги в последние годы неоднократно пытались использовать бизнес его сына в информационной войне против красноярского губернатора. В нынешнем контексте у компетентных органов могут возникнуть вопросы к заказчикам этих атак, поскольку при публикации заказных статей и сюжетов могла быть обнародована чувствительная информация, которой могли воспользоваться и наши противники за океаном, – сообщил «Октагон.Сибирь» политолог Александр Чернявский.

Градус снижается

Вполне вероятно, что Венесуэла возникла в этом сюжете не случайно – ранее там находились активы НК «Роснефть». В 2020 году холдинг заявил, что продал их некоей российской госкомпании. Если в условиях санкций Артём Усс был посредником для этих структур, то очевидно, что он действовал в интересах России. Не говоря уже о покупке технологий, способных принести пользу стране.

«Доставка нефтепродуктов, общедоступного оборудования и технических средств, которые свободно продаются и покупаются во всём мире, вдруг объявляется американскими властями незаконной. Почему? Только потому, что это делается во благо России. Политический окрас этих обвинений очевиден», — Александр Усс, губернатор Красноярского края

Возможная передача Усса-младшего Соединённым Штатам вряд ли улучшит отношения между Россией и Италией. В этой связи в Красноярске вспомнили, что российская сторона уже три года не может добиться экстрадиции беглого красноярского застройщика Николая Коваленко. Это бывший владелец фирмы «Реставрация», который украл 2 млрд рублей и оставил без жилья свыше тысячи человек. «Почему Италия не выдаёт, мне кажется, это вопрос не к Российской Федерации», – говорит прокурор Красноярского края Роман Тютюник.

– Задержание Артёма Усса и предъявляемые ему обвинения – прямое следствие нынешней «ледяной войны» между Россией и Западом, – уверен Александр Чернявский. – США посылают недвусмысленный сигнал всем представителям российской элиты, что семьи тех политиков, которые верны Владимиру Путину, могут быть подвергнуты самым жёстким репрессиям. Раньше отнимали только имущество, теперь и свободу. Можно посочувствовать семье красноярского губернатора, ставшей заложницей геополитического противостояния.

Алексей Бондарев

Оригинал материала: “Октагон”