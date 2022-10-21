Симметричные черты, густые брови и полные губы: пять устаревших стандартов красоты у женщин

Меняется мода — меняются и стандарты красоты. То, что вчера считалось привлекательным, сегодня уже таковым не является.

Если вы до сих пор переживаете по поводу тех или иных нюансов внешности, ознакомьтесь с информацией об устаревших трендах. Возможно, вы напрасно беспокоитесь ил комплексуете.

Плоский живот

Еще лет двадцать назад женщины были помешали на идеальном прессе и на плоском животе. Тем более, что в те годы (конце девяностых — начале нулевых) в моде была одежда с низкой посадкой и кроп-топы. Соответственно, живот был той частью тела, которая всегда была на виду. Девушкам ничего не оставалось, как срочно избавляться от жирка на животе, дабы была возможность привлекательно выглядеть в таком образе: в джинсах на бедрах и укороченном топе.

Сейчас же медики настаивают на том, что наличие небольшой жировой прослойки на животе для женщины — это нормальная физиологическая особенность. Так что давайте оставим возможность мужчинам демонстрировать кубики пресса на животе. Девушкам это ни к чему.

Пухлые губы

Считалось, что с помощью пухлых губ девушка выглядит более соблазнительно. Не последнюю роль в становлении данного тренда сыграла голливудская актриса Анджелина Джоли. Именно после ее появления в мировом кинематографе представительницы прекрасного пола со всех уголков нашей планеты практически помешались на пухлых губах. И по сей день одной из самых популярных бьюти-процедур является увеличение объема губ.

Однако медики предупреждают, что после подобных инъекций губы теряют свою эластичность. Введенный гель «сбивается» в комки, из-за чего губы выглядят совсем непривлекательно.

Вывод: если у вас от природы пухлые губки, то пусть они будут вашей гордостью. Если же природа не наградила вас пухлыми губами, тогда не увеличивайте их искусственно. Это моветон.

Симметричные черты

Считается, что наиболее привлекательны и красивы люди с симметричными чертами лица. По этой причине визажисты стали придумывать разнообразные способы скульптурирования лица с помощью косметики, которая похожа на грим.

Почему не стоит следовать этому тренду? Во-первых, частое использование такой «тяжелой косметики» вредит вашей коже. Во-вторых, вы попросту лишаетесь своей индивидуальности. С помощью косметики вы создаете совсем другую внешность, чем вводите в заблуждение окружающих. Подумайте о том, зачем оно вам надо. Тем более, что исследования показывают: больше симпатии, как ни странно, вызывают как раз люди с асимметрией.

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Густые брови

Этот тренд появился буквально пару лет назад и стремительно набирает обороты. Так много девушек решились на бьюти-процедуру по вживлению бровей, что в итоге это стало мейнстримом. Самое интересное, что такое искусственное вмешательство не сделало девушек привлекательнее. Напротив, у многих густые брови выглядят неестественно: особенно при наличии не густых волос на голове.

Суть в том, что природа дала вам столько растительности, сколько нужно. Пока вы искусственно себя не переделываете, то выглядите органично. Поверьте, что вам больше идут брови той густоты, которая вам дана от природы.

Борьба с морщинами

Женщины настолько боятся старости, что идут на любые жертвы, лишь бы избавиться от морщинок на лице. Кто-то вкалывает ботокс, кто-то ложится под нож пластического хирурга.

Но давайте будем честны: эти женщины выглядят на свой возраст, но при этом имеют неестественный и не совсем эстетичный внешний вид. Многие из них похожи на манекены — и на эту тему есть немало забавных мемов в интернете. Не стоит пополнять армию таких “клонов”. На самом деле каждая морщинка украшает женщину (как шрамы мужчин), ведь за каждой – своя история, личный опыт. Не нужно комплексовать по этому поводу.