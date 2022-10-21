“Новый нюд”: серый цвет станет главной тенденцией в маникюре этой осенью и зимой. Красивые варианты и идеи с фото

Несмотря на то, что серый цвет кажется скучным и мрачным, на самом деле, он является очень стильным. Именно поэтому ведущие стилисты выбрали его главным цветом осенне-зимнего сезона. Оцените несколько удачных идей маникюра, выполненного в этой гамме.

Серый перламутр

Если обычное глянцевое покрытие кажется вам скучным, покройте ногти матовым перламутровым лаком. Маникюр приобретет эффектный и благородный металлический оттенок.

Больше гламура

Если планируется вечеринка, дополните свой серый маникюр сверкающими стразами. Только они должны быть не белыми, а максимально приближенными к оттенку основного покрытия.

Если стразы кажутся вам слишком смелым и броским решением, покройте один из ногтей сверкающим серым глиттером.

Важно, чтобы он соответствовал оттенку лака.

Сочетание с нюдом

Если серый цвет кажется вам слишком грубым, используйте его лишь на части ногтей. А остальные покройте нюдом и добавьте немного сверкающего декора. Такой маникюр будет смотреться очень нежно и женственно.

Мраморный узор

Еще одна модная тенденция осени – мраморный узор. Вообще имитация природных материалов – это довольно популярный вариант оформления ногтей. Только лучше не перебарщивать и не покрывать “мрамором” все ногти. Достаточно оформить в таком стиле 1-2 пальца.

Для вечеринки можно использовать комбинацию двух видов маникюра – мраморного и сверкающего. Правда, это уместно лишь в минималистичном образе. Если ваш наряд будет ярким и вычурным, от такого комбинированного маникюра лучше отказаться.

Стильный минимализм

На сером фоне поставьте крупные белые точки. Они должны располагаться в разных местах. Этот вариант наиболее уместен для зимы, так как вызывает ассоциации со снегом.

Нежный градиент

Маникюр в стиле “омбре” снова в моде. Плавный переход от темного к светлому отлично смотрится на длинных заостренных ногтях.