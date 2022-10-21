 

Мнение: Об эффективном решении по Украине

21.10.2022, 20:01, Разное
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Кажется, Россия нащупала «болевую точку» нынешней Украины. И даже её ахиллесову пяту. Ибо началась настоящая прелесть от украинских спикеров!

Нет, так-то «всё хорошо», по версии украинских СМИ: #Россия просто в отчаянном положении. Её последняя ставка на иранские «Шахиды», переименованные в «Герани», позорно проваливается… , ибо несгибаемые защитники Украины сбивают эти беспилотники буквально пачками, штук по пять с одного выстрела. В результате 90% этих чёртовых «мопедов» вообще не долетают до цели, а власти уже просят неравнродушных граждан не стрелять по дронам, чтобы и на долю военных хоть что-то осталось.

Короче, никогда так не врут, как после охоты, во время войны и перед выборами ©

Но вот ушат холодной правды от лица официального и военного.

«Все эти иранские произведения есть в доступе и специалисты их изучают. Безусловно, наша разведка тоже не спит, безусловно есть данные нашей разведки, и, очевидно, будут предприняты шаги противодействия этому вооружению. В любом случае нужно надеяться на западную помощь и западных партнёров. Есть много заявлений, есть много обещаний, но от заявлений к действиям — непростой путь. Надеемся, что что-то будет сделано гораздо быстрее, так как стоят серьёзные вызовы накануне зимы», — заявил спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

В сухом остатке. Украинские военные до сих пор не поняли, как противодействовать «Гераням», склёпанным в прямом смысле «из г***на и палок». Тратить на изделие ценой 30 тыс. долл. ракету стоимостью полмиллиона как-то не очень рентабельно. Пока выходит, что все сбитые беспилотники обошлись России в 11,66-17,9 млн долл. А потрачено на то, чтобы их приземлить около 30 млн долл. И это без учёта ущерба от прилетевших к цели дронов.

Изменить этот баланс крайне сложно. Стрелять по «мопедам» из автомата — себе дороже: начинённый тротилом аппарат может взорваться в людном месте или у жилого дома. Как это уже произошло в Киеве 17 октября. Соответственно, вся надежда на «Запад нам поможет» (и поставит крутые системы ПВО).

Ну а если нет, так и плохо дело, ибо зима близко. Как сказал украинский президент Владимир Зеленский, треть всех электростанций страны практически разрушена (а не просто временно повреждена). Днём позже оценка серьёзных повреждений выросла до 40% всей энергетической инфраструктуры страны. Начались веерные отключения даже в Киеве.

«Возможности для переговоров с Путиным [опять] не осталось», — в очередной раз констатировал украинский президент, видимо, позабыв про трёхнедельной давности обещание не вести переговоров с РФ, пока Владимир #Путин у власти.

Но за кадром остаётся главный вопрос: а что делать, если вдруг целый букет рой «Гераней» прилетит по одному из центров принятия решений? А даже если нет – как дальше?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика


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