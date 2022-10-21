 

В свибловском сквере появился зеркальный голубь в шапочке с помпоном

21.10.2022, 20:00, Разное
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Столичный район Свиблово развивается в том числе благодаря программе “Мой район”, которая была запущена несколько лет назад по инициативе мэра Сергея Собянина. Например, здесь в этом году в рамках программы обновили сквер на улице Седова. Там появились дорожки, детские площадки, места для отдыха с лавочками и качелями, новые деревья и кустарники, альпийская горка.

А еще здесь установили металлическую фигурку голубя,
выполненная из зеркальных
металлических пластин. Она очень понравилась местным жителям, которые, кстати, уже придумали новую традицию – к наступлению холодов наряжать эту птицу. Ее украсили коричнево-зеленой вязаной шапочкой с помпоном.

Голубь является символом Свиблова. Как известно, в XIX здесь располагались дачные поселки, в которых жители увлекались разведением голубей.

Говоря о развитии Свиблова, также стоит отметить, что здесь по программе “Мой район” благоустроены проезд Русанова, улицы Снежская и Кольская, пойма реки Яузы, территории шести школ, храм Троицы Живоначальной, порядка 50 велопарковок, Кольский пруд, парк “Свиблово” и пешеходная зона с велодорожкой.

В этом районе также открыты станция Московского центрального кольца (МЦК) “Ботанический сад”, стадион “Свиблово” и центр государственных услуг “Мои документы”, создано десять пешеходных зон и отремонтировано 18 спортивных площадок.

Кроме того, в Свиблове построены паркинг на 360 мест и три спортивные площадки, а в рамках программы “Миллион деревьев” высажено 1,2 тысячи деревьев и почти шесть тысяч кустарников.

Программа “Мой район” направлена на создание комфортной городской среды и улучшение качества жизни в каждом районе Москвы, в том числе новых территориях (Троицком и Новомосковском административных округах). В рамках проекта, например, строятся объекты социальной инфраструктуры и ремонтируются или просто приводятся в порядок существующие.

Ранее сообщалось о том, что в Свиблове на Уржумской улице откроется новая поликлиника. По словам Сергея Собянина, сейчас в здании идет отделка помещений и благоустраивается прилегающая территория. Подробнее об этом писали “Дни.ру”.


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