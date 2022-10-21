«Буйные толпы призванных шатались по городу, грабили прохожих»

Как мобилизационные усилия Российской империи не помогли в войне с Японией, а даже наоборот.

Мобилизация — крайне сложный организационный процесс. Сложность ее недооценивалась в разные эпохи: на заре становления мобилизации многие военачальники и государственные деятели ошибочно полагали, что данный инструмент может с легкостью разрешать самые разнообразные проблемы, возникающие в ходе боевых действий. Итоги подобного оптимизма подчас бывали плачевны: огромные массы немотивированных и плохо управляемых граждан, в одночасье ставших солдатами, лишь усугубляли положение.

Одним из наиболее ярких исторических событий, демонстрирующих правдивость данного тезиса, стала Русско-японская война 1904–1905 гг. Воодушевленная опытом собственной кампании на Балканах (1877–1878) и опытом Франко-прусской войны (1870–1871), Российская империя рассматривала мобилизацию в качестве ключевого инструмента для кратного увеличения своих военных возможностей на Дальнем Востоке.

Для наступившей эпохи индустриальных армий подобный подход был вполне оправданной и широко используемой практикой. И, конечно, было бы ошибкой говорить о том, что сам процесс мобилизации в годы Русско-японской войны был порочен как явление.

Отнюдь — проблема лежала совсем в другой плоскости.

В организации.

«Частные мобилизации» или коллективное наказание?

На момент начала Русско-японской войны армия Российской империи имела в распоряжении 41 940 офицеров и 1 млн 93 тыс. нижних чинов. Цифра эта, безусловно, весьма внушительная, но к Дальневосточному театру военных действий она имела весьма отдаленное отношение: большая часть личного состава Российской императорской армии была размещена в европейской части страны и в Центральной Азии.

Численность войск, находившихся на Дальнем Востоке, была сравнительно невелика: к 1 января 1904 г. в Маньчжурии и Приамурье — всего около 98 тыс. солдат, которые были рассредоточены небольшими подразделениями на огромной территории, имеющей более 1000 км в поперечнике.

Для контраста и лучшего понимания обстановки следует сказать, что Япония на тот же момент имела наготове 4 армии общей численностью свыше 350 тыс. человек, обладая при этом несравненно меньшим логистическим плечом.

Естественно, что вести войну в столь невыгодном соотношении сил Санкт-Петербург не планировал. Как только 27 января 1904 года был объявлен Манифест «Об открытии военных действий против Японии», Главный штаб начал процесс т.н. «частных мобилизаций запасных» — как с целью усиления действующей армии, так и с целью восполнения потерь.

Что такое «частная мобилизация»? Это система, которая была разработана теоретиками Главного штаба в конце XIX в. на случай «локальных войн, не требующих напряжения всех сил страны». Формат ее подразумевал заимствование принципов, заложенных еще в прусском ландвере, когда резервисты включались в состав действующих частей (а не формирование новых), а сам же призыв «запасных» осуществлялся выборочно по местностям, т.е. из какого-либо уезда или волости вычерпывались полностью запасные всех призывных возрастов, а в соседней местности призыва не было вовсе.

Всего за время Русско-японской войны произошло 9 таких мобилизаций (последняя — буквально накануне заключения мирного договора, 6 августа 1905 г.) — именно они и стали основным источником комплектования действующей армии. Подавляющая же часть кадровой армии на протяжении всех месяцев боевых действий находилась в местах своей постоянной дислокации в связи с обострением как внешней, так и внутриполитической обстановки.

«Едем братцы, к Порт-Артуру, чтоб содрать с японца шкуру!»

В теории процесс был прост, логичен и даже продуман. Резервисты призывались в наиболее приближенных к зоне боевых действий регионах, что имело свои достоинства с точки зрения фактора времени и логистического обеспечения, после чего они пополняли подразделения действующей армии, что компенсировало утрату у них необходимых знаний и навыков.

Но на практике все оказалось куда сложнее. Изначально на первом этапе войны командование намеревалось ограничиться мобилизацией корпусов Сибирского военного округа (СибВО) и Приамурского военного округа, общей численностью 97 тыс. человек, учитывая быструю возможность их переброски к театру военных действий. В дальнейшем восполнять потери планировалось личным составом кадровых подразделений армии, размещенных в европейской части страны. Задумка с последним, впрочем, себя совершенно не оправдала: подкрепления из Европейской РФ двинулись в сторону Дальнего Востока лишь на пятый месяц войны и состояли все из тех же резервистов. Только по завершении боевых действий Военное министерство начало пополнять Маньчжурскую армию кадровыми солдатами действительной службы.

Работающий механизм мобилизации в Российской империи, безусловно, был, но функционировал он далеко небезупречно, более того — слепо и бездумно.

Так, в Сибири были мобилизованы запасные нижние чины преимущественно старого призыва (в общей сложности из региона за время боевых действий было призвано 100 тыс. запасных нижних чинов, а с ратниками государственного ополчения и новобранцами — от 230 тыс. до 240 тыс. человек). Призывной возраст в РФ тогда начинался с 21 года, и запасными, соответственно, были люди в возрасте 35–40 лет, т.е. солдаты-старослужащие.

Стоит вспомнить «Историю русской армии» публициста и военного историка Антона Антоновича Керсновского, который писал: «…была произведена частичная мобилизация Киевского и Московского военных округов, где объявлен поход Х и XVII корпусам. Повелено было торопиться скорейшей отправкой этих двух корпусов — и эта торопливость отразилась на их укомплектовании: в строй попали запасные преимущественно старших сроков, 39–43 лет, что не должно было способствовать повышению их боевых качеств».

Одним словом, под частную мобилизацию попадали преимущественно солдаты старших возрастов, которые не просто давно утратили все соответствующие навыки, но и не владели новым оружием, в частности трехлинейной винтовкой, принятой на вооружение в 90-х годах XIX века. Огромное число великовозрастных бородатых солдат (оправданное в случае тотальной войны, но совершенно необъяснимое во время локального конфликта) повергало в изумление иностранных военных наблюдателей, находившихся при командовании дальневосточных дивизий.

Боевые качества призванных запасных оставляли желать лучшего. По признанию Военного министерства, они были «физически слабыми <…> мало дисциплинированными и <…> недостаточно обученными».

Как писал сам главнокомандующий генерал А.Н. Куропаткин: «…наш крестьянин в возрасте свыше 35 лет часто тяжелеет, становится, как говорят, сырым, обрастает бородой, теряет солдатский вид, труднее молодежи переносит тяжести походной жизни. Особенно малороссы Полтавской губернии старших возрастных сроков, попав с равнин Малороссии в горы Маньчжурии, оказывались слишком грузными, чтобы карабкаться по сопкам. Маленькие, живые, подвижные, выросшие в горах японцы имели большое над ними преимущество в июльских и августовских боях. Необходимо также принять во внимание, что сельские жители в возрасте свыше 35 лет уже являлись домохозяевами, часто многосемейными. Все их интересы и помыслы, даже по прибытии в Маньчжурию, были дома. Эти заботы отнимали у них веселость, бодрость, необходимые для солдата…».

Все это, конечно, не прошло мимо внимания широкой общественности. Поскольку истинная подоплека дела тогда была неизвестна, ходили упорные слухи, что военный министр В.В. Сахаров враждует с главнокомандующим А.Н. Куропаткиным, и потому нарочно посылает на Дальний Восток самые плохие войска. Слухи были так настойчивы, что Сахарову в беседах с корреспондентами приходилось усиленно оправдываться, но самому процессу мобилизации это никак не помогало. Социальная напряженность, вызванная слепотой и неповоротливостью государственной машины, росла, помноженная на полное непонимание населением целей войны.

«Отрезвление для многих, ожидавших скорой победы…»

Неприятие мобилизации со стороны народной массы возникло с самых первых дней старта этого процесса в Сибири. Закон о воинской повинности не делал различия между категориями запасных по семейному положению, что вызывало недовольство и возмущение многосемейных запасников старших сроков службы, вынужденных бросать семьи без средств к существованию. Это в немалой степени способствовало беспорядкам, принявшим при проведении частичных мобилизаций самые широкие размеры.



23-я артиллерийская бригада отправляется из Гатчины на японский фронт, в Маньчжурию. По просьбе фотокорреспондента Виктора Буллы канониры выстроились для парадного снимка. Зима 1904 года

ПРОДОЛЖЕНИЕ

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