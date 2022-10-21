FAZ – «Путин спекулирует на нашей слабости» — Шольц призвал к единству на фоне противостояния с Россией

Канцлер Германии Олаф Шольц в нехарактерно резкой для него манере высказался о боевых действиях на Украине, пишет Frankfurter Allgemeine. Недавние атаки РФ с помощью беспилотников и ракет, а также мобилизацию он назвал «жестом отчаяния» и выразил уверенность, что Киев сможет себя успешно защитить. «Путин хочет посеять страх, расколоть и запугать. Он спекулирует на нашей слабости. Но он ошибается. Мы не слабы», — подчеркнул глава ФРГ.



AP

Во время своего выступления в бундестаге канцлер Германии Олаф Шольц на удивление резко высказался по поводу боевых действий на Украине, пишет Frankfurter Allgemeine. Его заявления прозвучали необычно потому, что уже месяцами политическую повестку в стране определяют такие темы, как введение потолка цен на энергию, меры государственной поддержки для граждан и предприятий, а также продление работы оставшихся немецких атомных электростанций, поясняет издание.

И не то чтобы глава ФРГ заявил что-то фундаментально новое о событиях на Украине, но он сделал это с нехарактерной для него ясностью. По его словам, недавние атаки РФ с помощью беспилотников и ракет, а также мобилизация — это «жест отчаяния». Он уверен, что Украина сможет успешно себя защитить: «А мы будем её поддерживать так долго, как это потребуется». Впрочем, чёткой формулировки о том, что Киев в этом противостоянии победит, а Москва проиграет, он избежал.

«Путин хочет посеять страх, расколоть и запугать. Он спекулирует на нашей слабости. Но он ошибается. Мы не слабы. Наша страна едина. Европейские страны едины и проявляют солидарность друг к другу, а также к Украине. Наши всемирные альянсы сильны и полны жизни как никогда. Путин не добьётся своих военных целей», — подчеркнул Шольц.

После такого выступления было заметно, как даже представители немецкой оппозиции, которые произносили речь после канцлера, были более сдержанны в своей критике Берлина, по крайней мере по тону. Лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц также похвалил страны — члены Евросоюза за то, что они сохранили сплочённость в сложившейся ситуации, выдержали испытание и коллективно оказывали финансовую и гуманитарную помощь Украине. Он выразил сожаление, что не удалось таким же образом совместно согласовать поставки вооружения, и в очередной раз призвал власти Германии снабдить Киев танками. Схожие требования повторила и главный секретарь фракции зелёных в бундестаге Бритта Хасельманн.

Представители партий, входящих в правительственную коалицию, ожидаемо превозносили принятые ими меры финансовой помощи населению. Оппозиция естественно критиковала их за медлительность. И дискуссия в бундестаге вновь вернулась к теме, которая волнует немецких политиков этой осенью больше, чем боевые действия на Украине, заключает Frankfurter Allgemeine.