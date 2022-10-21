Guardian – европейские политики и СМИ увидели корни британского «политического безумия» в брексите

На фоне отставки Лиз Трасс с поста премьер-министра европейские политики и средства массовой информации назвали источником проблем Великобритании брексит, пишет The Guardian. Впрочем, некоторые сочли, что нынешний политический кризис может стать «поворотным моментом» для страны.



AP

За шесть лет, прошедших с момента проведения в Великобритании референдума по выходу из ЕС, в Европе привыкли к правительственным кризисам в стране — но в отставке Лиз Трасс множество европейцев увидели неизбежный финал «проекта, который всегда был оторван от реальности», пишет The Guardian.

«Слушали — возможно; понимали — не совсем», — так после известия об отставке премьер-министра отметили в Le Monde. Трасс там назвали «ужасным оратором, невосприимчивым к критике», который может лишь повторять «рост, рост, рост». «Её отвергла как общественность, так и собственная партия», — отметили во французском издании.

Лидеры стран Европы вежливо выразили свои сожаления. Так, прибыв на саммит ЕС в Брюссель, Эммануэль Макрон заявил, что на фоне конфликта на Украине важно, чтобы Великобритания вновь обрела «политическую стабильность». Назвав Великобританию другом, президент Франции добавил, что ему «всегда грустно терять коллегу».

Премьер-министр Ирландии Михол Мартин выразил сочувствие Трасс в это «очень трудное время» для неё, тут же указав на брексит в качестве источника всех британских проблем. Выход из ЕС он назвал «политическим решением с огромными экономическими и рыночными последствиями».

Министерство иностранных дел РФ было менее «великодушным» по отношению к Трасс, заявив, что Великобритания никогда ещё не знала такого позора. По словам официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, Трасс запомнится больше всего своей «катастрофической безграмотностью».

Европейская пресса почти не сомневалась в причинах неудач премьер-министра. По мнению обозревателя французской Libération Сони Делесаль-Столпер, британское правительство и Консервативная партия, похоже, «находятся на пути к полному самоуничтожению». Она назвала большим вопросом то, кто станет третьим премьер-министром Великобритании с начала осени, учитывая, что «брексит и его главный архитектор Борис Джонсон лишили Консервативную партию всякого содержания и компетентности».

Le Monde также считает решение о выходе из ЕС первоисточником кризиса в Великобритании. «После референдума британские правительства с ещё большим талантом демонстрируют, что брексит лишь ещё больше отдаляет Великобританию от земли обетованной восстановленного суверенитета и ничем не ограниченной свободы», — пишет обозреватель Сильвен Кан. По его мнению, ни одна страна ЕС не находится в подобном состоянии и Консервативная партия после брексита сумела доказать, что вовсе не членство в Евросоюзе было основной проблемой Соединённого Королевства.

Корреспондент немецкой телерадиокомпании ARD Аннет Диттерт назвала Трасс «уже третьим лидером консерваторов после Терезы Мэй и Бориса Джонсона, который не смог выполнить обещания по брекситу». По её словам, в будущем историки найдут корни всех нынешних британских проблем именно в политике страны в 2016 году. «Драматический провал Трасс теперь может означать конец принятия желаемого за действительное и начало переломного момента в жизни Великобритании», — подытожила Диттерт.

Обозреватель немецкой Die Zeit Беттина Шульц также утверждает, что политический крах Трасс может стать ключевым моментом для страны. Её отставка, по словам Шульц, возможно, предвещает «один из самых важных поворотных моментов в стране после референдума по брекситу в 2016 году».

«Несмотря на брексит, существуют пределы того, что может сделать британское правительство. Политика, которая является, как выразился один из ветеранов тори, «иррациональной бессмыслицей», останется невыполнимой даже после брексита», — отметил в газете Frankfurter Allgemeine Zeitung обозреватель Йохен Бухштайнер.

В статье под заголовком «И Британия сломалась» в испанской газете El País обозреватель Анхель Убиде отметил, что «коалиция в поддержку брексита захватила британский политический истеблишмент в 2016 году и медленно подтачивала доверие, пока, как это почти всегда и бывает, оно внезапно не закончилось».

Лондонский корреспондент испанской La Vanguardia Рафаэль Рамос ушёл в философию при освещении отставки Трасс. «В литературе и искусстве абсурдизм — это тенденция избегать ограничений логики, избегать опыта и реальности и отдаваться иррациональному и произвольному. В политике это то, что мы наблюдаем в Великобритании», — приводит The Guardian слова Рамоса.

Обозреватель El Confidencial Селия Маса была ещё более резкой, предположив, что Великобритания снова рискует стать «больным человеком Европы», а датская газета Politiken описала атмосферу «хаоса и паники». Итальянская Corriere della Sera пришла к выводу, что, чем бы ни закончилась «эта сага», доверие к Великобритании рухнуло.