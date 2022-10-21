Мнение: XX съезд КПК

В понедельник состоится закрытие 20 съезда КПК. Самое главное будет, конечно, в последний день, когда состоятся выборы, и новый (старый) руководитель партии прочитает итоговый доклад съезда, в котором и будут обозначены основные доктринальные направления деятельности Китая на ближайшую пятилетку.

Скорее всего, «рыба» такого доклада уже существует, но специфика Китая в том, что в ходе съезда возможны корректировки внутри этого доклада. Съезд — мероприятие не дежурное и точно не проходное, оно окончательно фиксирует текущие расклады, и фиксация происходит именно в эти дни.

Наверное, поэтому каких-то развернутых комментариев проходящего съезда практически нет — все ожидают итоговый документ, который нужно будет еще осмыслить. Так что сколь-либо внятные оценки прошедшего съезда стоит ожидать не ранее конца следующей недели. До этого любая его оценка будет либо неточной, либо поверхностной. Конечно, главный вопрос, который будет интересовать СМИ — это третий срок Си Цзиньпина, но на самом деле гораздо важнее те условия, которые будут поставлены ему в случае переизбрания. Китай — не диктатура, поэтому личность руководителя имеет значение только в рамках поставленных перед ним правящим китайским истеблишментом условий.

Я уже писал, что в складывающихся обстоятельствах Си Цзиньпину могут разрешить лишь два вектора поведения. Складывающиеся обстоятельства — это продолжение дискуссии о характере и виде «новой нормальности» для Китая. То, что она должна быть построена, уже не обсуждается, здесь полный консенсус, а любые иные точки зрения уже маргинальны. Проблема лишь в том, будет ли китайский «социальный кредит» совместим с западной «новой нормальностью» или будет представлять свой собственный уникальный стандарт. Второй вариант выглядит более реальным, так как западная «новая нормальность» еще крайне далека от воплощения, и совершенно не известно, какой она в итоге будет. Не стоит забывать, что Китай начал работу над своей версией еще в 2013 году, а западная была запущена в практическую работу на 6 лет позже — в конце 2019. Однако пока консенсус по этому противоречию не достигнут.

Поэтому перед Си Цзиньпином может быть поставлена задача сохранения стабильности на тот период, пока дискуссия будет продолжена. И, кстати, в таком случае нападение на Тайвань будет точно отложено, так как это очевидно нарушит мандат на стабильность.

Второй сюжет — группе Си Цзиньпина дадут возможность ускоренно начать реализовывать свою версию проекта «социального кредита». Логика такого решения — как раз в 6-летнем отставании западной «новой нормальности». Если Си провалит свой проект, то можно будет вернуться к вопросу синхронизации с западным стандартом, заведомо исключив вариант, который провалится. Тоже разумно, так как из уравнения будет исключена одна переменная, что существенно облегчит поиск компромисса между разными группами. Противники Си Цзиньпина могут пойти на такой вариант, чтобы помочь провалить его и убрать группу Си Цзиньпина с политической сцены. Тимошенко называла такой сюжет: «Дадим ему обоср…ться». Кстати, вполне разумный подход.

Во втором варианте проблема Тайваня вполне может быть решена через попытку аннексии и столкновение с Западом. В случае победы Китай может поставить условие неприкосновенности своего стандарта «новой нормальности» и отстоять его с позиций победителя. Возможен какой-либо иной вариант, но в любом случае без столкновения с последующими переговорами обойтись не удастся.

Поэтому карт-бланш Си Цзиньпину будет включать в себя согласие китайской элиты на столкновение с Западом. А далее всё будет зависеть от умений, возможностей и решимости группы Си Цзиньпина. На кону стоит достаточно много: если эта группа сумеет провести проект китайской «новой нормальности» как особый стандарт, то она же и будет определять правила и условия функционирования этого стандарта как внутри Китая, так и вне его, включая согласование между двумя основными социальными стандартами. И так же понятно, что китайские противники Си Цзиньпина не будет безучастно смотреть на его усиление, а будут всячески мешать, чтобы в конечном итоге проект Си провалился, и право хода перешло бы к ним.

В любом случае итоги съезда еще не оглашены, их нужно еще расшифровать и понять, нужно будет оценить, в какие именно рамки поставлен Си Цзиньпин в случае его избрания — и только тогда будет более-менее понятно, в какую именно сторону в следующие пять лет будет заворачивать Китай.

И при этом ни на минуту не стоит забывать, что Китай — это инопланетная цивилизация, случайно задержавшаяся на Земле. Ее логика понятна только ей самой. Единственное, что позволяет хотя бы рамочно оценивать мотивы и решения китайцев — это тот факт, что они вынуждены жить на нашей планете, а потому как-то, но соответствовать тем неблагоприятным природным факторам (куда относится и всё остальное человечество), которые на ней действуют. Поэтому с этой точки зрения оценивать китайцев можно. Но не более того.

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