Штрафы и иск родственников погибшей – новые детали инцидента с участием Анны Большовой

Накануне стало известно о страшном ДТП, в котором актриса Анна Большова насмерть сбила женщину в Калужской области. Инцидент произошел вечером 14 октября в деревне Грачевка. В момент аварии Анна находилась за рулем автомобиля Audi, и в темноте она не заметила, как на дорогу выбежала женщина. Актриса не скрылась с места происшествия, вызвала полицию и медиков, однако потерпевшая скончалась до их приезда. Погибшей оказалась 31-летняя мать двоих детей Олеся Борисенко.

За последние сутки в СМИ появилось много новых деталей. Так, по информации “Московского Комсомольца”, за актрисой числится больше сотни штрафов в Москве и Калужской области, где расположен ее загородный дом. Только в 2022 году актриса 22 нарушила ПДД, в основном, превысила скорость.

Со слов директора театра «Ленкома» Марка Варшавера Анна находится сейчас в сильном стрессе:

Версия о том, что погибшая, будучи в очень нетрезвом состоянии, упала под машину Анны, пока еще не подтвердилась, — рассказал Варшавер изданию “Вечерняя Москва”. — Но эта женщина была пьяной и не то что бросилась под ее колеса, а именно упала. Могу сказать одно: Большова ни при чем и не имеет никакого отношения к данному инциденту, ей, правда, очень морально тяжело, что человек погиб под ее машиной… Вы понимаете, что это тяжело очень — увидеть подобное и быть участником такого неприятного дела? Анна на таблетках. Но самое главное, что она не виновата. И у следствия, прокуратуры не должно быть к ней претензий.

В то же время Варшавер отметил, что актриса не намерена оказывать родственникам погибшей финансовую помощь за моральный ущерб:

Почему она должна помогать им, если абсолютно не виновата в случившемся? Если сама эта женщина упала ей под машину. Другое дело, если бы она сбила ее и была виновницей случившегося. Но в данной ситуации — на каком основании? Она вообще никакого отношения не имеет к этому инциденту, эту женщину могли подбросить вообще.

Спустя несколько часов стало известно, что сестра погибшей намерена подать в суд на Большову. Она сказала журналистам, что не понимает, как ее погибшая сестра может быть виновата в ДТП, и что актриса попытается скрыть свою вину. Женщина добавила, что искала сестру всю ночь и наутро позвонила в полицию.

На какой скорости ехала Большова, чтобы она могла сбить человека? По нашей деревне так не гоняют, чтобы сбить человека. Там никогда никого не сбивали… Странно, что месяц будет экспертиза, обычно это быстро [происходит], — цитирует «360» сестру погибшей.