 

Джордж Клуни рассказал, как впервые встретил Амаль Аламуддин

21.10.2022, 19:40, Разное
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61-летний Джордж Клуни считался одним из главных голливудских сердцеедов, пока в 2014 году связал свою жизнь с Амаль Аламуддин и в 2017 году не завел детей. Причем, о встрече Джорджа и Амаль было практически ничего неизвестно. До сих пор. Актер стал гостем авторского ток-шоу Дрю Бэрримор, где приоткрыл завесу тайны. Оказывается, друг другу их сосватал агент Клуни.  

Ну, это было забавно: она приехала ко мне в гости на Комо со своей подругой, – вспомнил актер. – А перед этим он позвонил мне и сказал: “К тебе домой придет девушка, на которой ты женишься”. А я ответил: “Ты – идиот, этого не произойдет”.

Впрочем, несмотря на скептицизм Джорджа, они с Амаль действительно моментально поладили.  

А потом мы не спали всю ночь, разговаривая. И я начал писать ей множество писем…  

Более того, оказывается супруги до сих пор обмениваются романтическими посланиями.   

Мы оставляем их на подушке, – признался Клуни.  

В сентябре этого года пара отметила 8-ую годовщину брака. По этому случаю они вместе появились в эфире программы CBS Mornings и откровенно рассказали о знакомстве, браке и ошибках в воспитании детей, которых у них двое — 5-летние двойняшки Элла и Александр.

Двукратный обладатель премии “Оскар” и успешная британский адвокат ливанского происхождения начали встречаться в октябре 2013 года. По данным СМИ, уже в апреле они обручились, а официальное заявление о предстоящей свадьбе Клуни сделал в начале сентября во время благотворительного вечера во Флоренции. Торжество прошло в Венеции. Среди гостей торжества присутствовали Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер, Мэтт Деймон, солист группы U2 Боно, Анджелина Джоли и Брэд Питт, а также бывший мэр Рима Вальтер Вельтрони, который объявил Клуни и Аламуддин мужем и женой.

До встречи с Амаль Клуни был женат лишь однажды — на актрисе Талии Бэлсам. Они развелись в 1993-м. При этом в его биографии было множество громких романов: актер встречался с актрисами Рене Зеллвегер, Келли Престон, Джулией Робертс, Синди Кроуфорд и итальянской моделью Элизабет Каналис.


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