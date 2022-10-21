Чего развелась? Да неважно! – Личное мнение

Эмили Ратаковски дала интервью и оказалось, что она не только красива, но и умна.

Интервью подаётся как первое после развода, в котором Ратаковски объяснила причину разрыва с мужем.



Фото: Соцсети

Постоянные измены стали причиной, но не это интересно в её интервью.

Эмили высказала очевидную мысль о самооценке. О том, как по-разному мы смотрим на отношения и как должны смотреть на них изнутри себя:

«Мне было тяжело идти на свидание с кем-то и думать о том, нравится он мне или не нравится. Я думала о том, как они меня воспринимают, чего они от меня хотят и что это значит для моей самооценки».

И вот это действительно беда: мы часто смотрим на отношения именно с такой позиции — я нравлюсь или не нравлюсь ему?

А ведь очевидно, что смотреть нужно на то, нравится ли он тебе — именно тебе! Тебе нравится этот парень? Это главный вопрос, а нравлюсь ли я — это вторично. Если не нравлюсь, то что поделать? В мире много других мужчин.

Даже такая красавица как Ратаковски сидела в этой ловушке. Не о себе думала, не о своих чувствах, не о своей приязни, а хотела понравиться.

Знаю много примеров, когда девчонки гордо говорят, что это «он меня добился». А я думаю про себя: если он добивался, то значит тебе не нравился, и ты согласилась лишь из-за его настойчивости.

В чём тут повод для гордости? Жить с мужем, который не нравился, но добился? А как же ты? Твои чувства? Твои желания?

Мы все должны исходить из своих предпочтений. Нравится или нет, любишь его или нет — это важно, а не то, что кто-то там на тебя запал или не запал. И самооценку свою нельзя строить, исходя из того, что кому-то ты нравишься или не нравишься. Ты не начищенный самовар, чтобы нравиться всем.

Наверное, эта мысль — самое главное, к чему должна прийти каждая женщина. Ещё бы лучше, чтобы именно её внушили мамы своим дочерям. В этом залог счастья или его отсутствия.

Согласны? Как у вас с этим?

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