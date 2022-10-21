 

Отсудивший у Facebook 65 млн футболист Хохлов попал в список иноагентов за получение денег от экстремистов

21.10.2022, 19:33, Разное
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Бывший футболист сборной России Дмитрий Хохлов, недавно успешно отсудивший у Facebook (принадлежит экстремистской компании Meta) 65 млн рублей, признан иноагентом после получения первого транша.

Против него также может быть начато расследование по делу о финансовых связях с экстремистами.

В Facebook накануне сообщили, что намерены выполнить решение суда. Они перевели россиянину через своего представителя в РФ 1 тысячу рублей (минимальная сумма для признания иноагентом), после чего сообщили в Минюст о факте финансирования Хохлова экстремистской зарубежной организацией, указав дату, номер и реквизиты банковского перевода. Ведомству ничего не оставалось, кроме как выполнить собственную инструкцию по внесению в перечень иноагентов.

После этого представители запрещённой Meta сообщили, что решили приостановить выплату долга Хохлову «по внутренним причинам». К тому же, добавили они, перевести оставшиеся 64 млн 999 тысяч рублей теперь физически невозможно – счета иноагента оказались автоматически заблокированы.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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