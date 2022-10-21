Мнение: Идеи Путина набирают популярность, когда не нужно махать шашкой и борьба с думскроллингом

1. Глубинное государство признаёт, что идеи Путина набирают популярность, в том числе и на Западе (ссылка 1, ссылка 2). В большой статье в Вашингтон Пост Путина и Трампа называют «популистами», что несправедливо, так как популизм — это не забота об интересах общества и государства, а лозунги в духе «кружевные трусики и Евросоюз», под которыми смердяковых убеждают предать собственную страну и свой народ.



В комментариях к статье ехидно спрашивают:

Кто более авторитарен, чем неизбранный президент ЕК Урсула фон дер Ляйен, которая издает плохо замаскированные угрозы прекратить финансирование стран-членов, если их избиратели осмелятся избрать кандидатов, которые ей не нравятся или которые выступают против ее политики?

2. В «Школе капитализма» я рассказываю, в каких ситуациях резкие взмахи шашкой перестают приводить к желаемому результату. Цитирую из начала статьи (ссылка):



Крутые повороты отлично работают, когда вы в беде. Если вы пьёте, достаточно бросить пить, и мир тут же расцветёт новыми красками. Если вы живёте в Сомали, можно переехать в Швецию, чтобы кардинально улучшить свою жизнь. Если вас одолевают злые кредиторы, процедура банкротства станет волшебной пилюлей — немного бюрократии, и вы снова никому ничего не должны.

Впрочем, многим любителям махать шашкой хочется избавиться от своих проблем без напряжения сил, поэтому они клюют на приманки мошенников, которые предлагают всё сделать по щелчку пальцев. Бросить пить, съев одну волшебную таблетку, или обанкротиться за 30 тысяч рублей. Однако всё же, если вы обнаружили себя в глубокой яме, путь на поверхность обычно довольно короток: достаточно понять, что конкретно вам мешает нормально жить, и решительно разобраться с найденной проблемой.

3. Как я и предупреждал, думскроллинг стал проблемой для многих россиян. Психологи дают советы, как с ним бороться (ссылка):

Широкое распространение в современном обществе получило такое явление, как думскроллинг, которое характеризуется навязчивой потребностью чтения плохих новостей, рассказала доктор социологических наук, профессор кафедры социологии, психологии управления и истории ГУУ Татьяна Каменева. <…>

По словам специалиста, пользователи зачастую отмечают отрицательное влияние негативного контента на эмоциональное и физиологическое состояние, но все равно стремятся быть в курсе событий, которые сегодня достаточно драматичны. <…>

Во-первых, важно определить, сколько времени человек тратит на прочтение негативной новостной интернет-информации. «Вы удивитесь, поняв, как много времени вы отдаете интернет-пространству, хотя тот же самый объем сведений могли бы получить, прочитывая новостную ленту по 20-30 минут утром и вечером. Зачастую в течение дня ключевое содержание новостей не меняется, они только обрастают подробностями и оценками посторонних для вас людей», — объяснила социолог.

Во-вторых, стоит определить личностную значимость подобной информации конкретно для вас, то есть подумать о том, что нового узнали, где это понадобится, какую пользу принесет и так далее.

В-третьих, необходимо переключаться с негативной новостной ленты на позитивную. В лучшем случае это может быть интернет-контент с мастер-классами, видео-уроками, онлайн-школами, хорошей музыкой и подобным.

«Попробуйте отписаться от новостей, на которые вы «подсели» спонтанно, не имея намерения получать сведения из этих источников. Новости повторяются. Зачем вам нужно мнение всего мира относительно события в каком-то маленьком городке? Если же одолевает непреодолимое пока желание «встряхнуться», испытать переживания и бурные эмоции, можно почитать книгу, даже электронную, написанную мастером слова», — посоветовала Каменева.

Кроме того, хотя бы один раз в неделю вместо времени, проведенного за чтением новостей, можно попробовать выбраться на прогулку по улице или просто посидеть в сквере, парке, на лавочке около дома и посмотреть на окружающих, на небо, помечтать.