Деятельность крупного подрядчика Смольного расследуют правоохранители — СМИ

Деятельность Смольного в период правления губернатора Александра Беглова все чаще становится объектом интереса со стороны правоохранительных органов. На уходящей неделе дважды сообщалось о возбуждении уголовных дел по факту коррупции чиновников. После расследования СК РФ сноса исторических памятников в Петербурге разгорается очередной скандал, теперь уже в энергетической сфере.

Управление ФСБ по СПб и Ленобласти расследует дело о возможных хищениях в особо крупных размерах в энергетической сфере. Об этом пишет

Telegram-канал ВЧК-ОГПУ. Речь идет о крупном подрядчике Смольного – ООО «СК Сеть-Энерго». Авторы паблика пишут, что контракты компании суммарно составили 2,5 млрд рублей, хотя в открытых источниках упоминается 3 млрд рублей.

Компания регулярно получала госконтракты от Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Смольного, а также от подконтрольных АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» И ГУП «ТЭК СПБ». СМИ не исключают, что работы по госконтрактам выполнялись не в полном объем. При этом в смете завышались расценки.

Благодаря этим схемам могли быть выведены через счета подконтрольных юрлиц баснословные суммы. Есть мнение, что к этому могут быть причастны чиновники Смольного. Аналогичная схема была выявлена после обысков у сотрудников «Водоканала» и связанной с ним компанией «Нострум». По версии следствия, эта компания обеспечивала получение контрактов с «Водоканалом» и «Ленэнерго». Цены завышались, составлялись недостоверные отчеты о выполнении работ, а «вырученные» средства делили между собой участники коррупционного сговора. Экс-директор «Водоканала» Александр Данилов был задержан, а вслед за ним и пришедший на смену Сергей Волков.

Также правоохранительные органы расследуют деятельность КГИОП под руководством Сергея Макарова. Речь идет о том, что в Петербурге благодаря

вероятному кураторству губернатора Александра Беглова образовалось «градостроительное лобби». СК РФ намерен проверить документацию по 50 историческим объектам в Петербурге.

СМИ давно писали, что градостроительная сфера Петербурга является одной из самых коррумпированных. Есть информация, что «благодарность» девелоперов чиновникам колеблется в значениях от 2% до 10% от бюджета проекта. Четверть преступлений с коррупционной составляющей приходится на чиновников Петербурга.