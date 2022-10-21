Скандалы: Гудбай, Ростуризм!

За что ликвидировали федеральное агентство

20 октября Президент РФ Владимир Путин подписал указ об упразднении Федерального агентства по туризму (Ростуризм). Его функции перейдут к Минэкономразвитию. Понять из указа, за что и почему упразднили федеральное агентство, вряд ли возможно.

«Ростуризм упразднен для совершенствования госуправления в сфере туризма и туристской деятельности, повышения эффективности развития туристской индустрии и оптимизации структуры федеральных органов госвласти.» — обтекаемо сказано в документе.

Но официальный сайт Ростуризма не закрыт и на нем не успели повесить даже объявление о ликвидации. Так что изучить многотрудную деятельность конторы вполне по силам любому желающему.

По мне так самым ярким моментом в работе Ростуризма был образ его руководителя — уроженки Цхинвала Догузовой Зарины Валерьевны. Выпускница МГИМО и работник ( в прошлом) пресс-службы правительства, а затем и управления АП по общественным связям, женщина модельной внешности и пропорций, ломая стереотипы чиновных стандартов, предстает на официальном фото в платье от кутюр, с распущенными волосами ниже груди. Руки свободны от одежд, взгляд пронзает нацеленностью на результат…Нет, это не обычное протокольный снимок, а произведение фотохудожника!

Под стать начальнице — и три ее заместителя: Евгения Чухнова, Григорий Прокуронов и Елена Лысенко.

Чтение биографий показывает, что из всей четверки руководителей Ростуризма непосредственно в туротрасли трудилась одна Лысенко. «С 2000 года занималась разработкой и операционным управлением проектов в индустрии гостеприимства в России, странах СНГ и Европы.» — сказано в резюме. Но в каких именно проектах Елена Вячеславовна добилась успехов, не сообщается.

Впрочем, и от самого Ростуризма никогда не требовалось строить крупные туристические объекты и проекты. Этим, как известно, занимается на свои деньги, свой страх и риск частный бизнес. Зато федеральное агентство обязано было следить, считать и сертифицировать субъектов туриндустрии.

Еще точнее — составлять реестры всего и вся, кто занимается туробслуживанием населения. Таковых реестров создано 11 штук. Реестр гостиниц, реестр пляжей, реестр туристических троп и маршрутов, реестр турагентов и отдельный реестр туроператоров. Плюс к ним реестр гидов, реестр инструкторов-проводников и реестр туристко-информационных центров…

Ох… Всех нашли? Всех посчитали? Тогда второй шаг — самое интересное: выдача свидетельств о классификации объектов. И делается это самым фантастичным образом.

Вот, например, гражданка Гуз Галина Вячеславовна из Приморского края решила создать во Владивостоке отельчик эконом-класса (то бишь хостел) из семи комнатушек на 20 койко-мест.

Дело, казалось бы, совсем плевое. Достаточно регистрации в районной управе или на худой конец в мэрии Владивостока. Ан-нет! ИП Гуз Г.А. требуется присвоить категорию отелю и получить государственное свидетельство.

А где взять эти бесценные документы?

Правильно. Ни в каком Приморье столь редкой госуслуги не окажут. И потому гражданка Гуз обращается в Санкт-Петербург — в Общество с ограниченной ответственностью «Бюро классификации и экспертизы».

Для справки: расстояние от Питера до столицы Приморья 6538 километров в один конец. И этот путь (судя по документам!) преодолел инспектор Бюро П.О. Ковальчук 10 октября 2022 года. В этот же день гражданин Ковальчук, наделенный полномочиями Ростуризма, определил, что хостел Галины Гуз на улице Пограничной 6а города Владивостока никаких отельных звезд не заслуживает, являясь обьектом «пятой категории». Что и написано в выданном сертификате.

Но дальше — больше.

Информация о «звездности» хостела во Владивостоке идет в Москву, в Ростуризм. Где и остается навеки в реестре гостиниц.

Правда, со словом «навеки» мы несколько поторопились. Сертификаты отелям выдаются на три года, поэтому ровно 09.10.2025 года гражданка Гуз обязана пройти процедуру сертификации еще раз.

Но утешает то, что вероятнее всего инспектор Ковальчук из Петербурга не летал к Тихому океану, отмахав более 13 тысяч километров, а всю бюрократическую затея с сертификатом провернули как-нибудь в онлайне.

Аналогичным образом получают свои «звезды», «флаги» и «цвета» другие отели, горнолыжные трассы и пляжи по всей необъятной России. И результат этой деятельности одинаков: для какой-нибудь гражданки Гуз, открывающей хостел, требования Ростуризма — лишь потеря денег и времени. Для Ростуризма — средство отчетности.

И никакие синие флаги от Ростуризма не мешают пляжам Анапы и Геленджика быть источниками зловония и ротавирусной инфекции. Хотя бы потому что Ростуризм не в силах проложить новую канализацию в городах-курортах, или провести водовод в Геленджик, где каждое лето дикий дефицит обычной воды.

Что же касается сертификатов, то их во всех прочих странах выдают СРО — саморегулируемые организации бизнеса, а никак не государственные чиновники.

Так что прощаться с Ростуризмом будем без сожаления.

Ну а читатели новостей про ликвидацию ведомства справедливо замечают, что указ президента совпал с новостью о том, что уже миллиону россиян запретили выезд за границу. Ну а тем, кто еще имеет право летать по стране, летать скоро будет не на чем. Самолеты разбирают на запчасти…

Ну и зачем тогда Ростуризм?

Сергей Львов

Оригинал материала: “Новые Известия”