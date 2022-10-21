Мнение: Симонян отправляет в АД

Маргарита Симонян, я смотрю, хоть и пропагандистка, но дура непроходимая. Это ж надо – такие истории в паблик выкладывать! Ей как будто невдомек, что подобным она не только свое женское злорадство удовлетворяет, но и проталкивает в массы куда более ядовитую мысль, лежащую в основе такого злорадства: что участие в войне на Украине – это НАКАЗАНИЕ.

Для тех, кто не в силах смотреть видео – там содержание простейшее: Симоняниха с гордостью рассказывает, как она ногой открыла дверь в кабинет сочинского мэра (Сочи – ее родной город, и она показала мэру, кто он и кто она), после чего заставила его пойти на должностное преступление – показать ей списки городских “злостных алиментщиков” (то есть раскрыть персональные данные посторонних лиц). А потом не растерялась и подала мэру блестящую идею (указание), что по всем этим адресам надо… разослать повестки на мобилизацию! Типа – алиментщики и долг Родине отдадут, и из своих “боевых” все свои алименты заплатят.

Неплохо; штатного высокопоставленного пропагандиста, конечно, ни капли не должна смущать мысль, что она своими действиями, возможно, обрекла немалое количество незнакомых ей людей на смерть. Но она при этом сделала ошибку именно как пропагандист: вторым планом провела идею, что мобилизация – это способ наказать слишком жадных отцов-алиментщиков.

Кстати, то же самое делает со своей стороны и Пригожин – публично и ничего не стесняясь отправляя на фронт уголовников, сидящих в тюрьме по “тяжелым” статьям. Там просто схема двухходовая: само по себе такое действие государства – событие экстраординарное, и, чтобы как-то оправдать его в глазах обывателей, работники российского агитпропа вынуждены доказывать, что отправка на украинский фронт – это ЕЩЕ ХУЖЕ, чем досидеть в тюрьме оставшиеся многим 10-15-20 лет.

А как иначе объяснить наивному, но все ж подозрительному обывателю освобождение из тюрем злостных убийц, бандитов, насильников и грабителей? Естетственно, его уверяют (порой прямым текстом), что “опасаться нечего”, поскольку “их там всех убьют”. Кто читает всяких “военкоров”, наверняка такое не раз встречал. Обывателю летом (в разгар скандала вокруг пригожинских рейдов по колониям) прямо так и говорили – на фронте настоящий ад, выжить там практически невозможно, поэтому зеки сами дураки, их там всех перебьют, и все будут довольны – и тюрьмы освободятся, и бандиты наказаны, и Бахмут будет взят, сплошное бинго.

Бинго-то бинго – но после объявления мобилизации вся эта пропагандистская концепция зазвучала прямо-таки антивоенным набатом. АД, говорите? Как…? Заметили, что Пригожина с его зеками уже месяц как постарались по максимуму убрать из публичного пространства? Кириенко не спит – усердно подчищает за гопниками, окружающими со всех сторон и мешающими работать с “глубинным народом”…

И вот тут вылезает Симонян с новой порцией. Процесс в ее интерпретации выглядит так: повестки приходят плохим людям – алиментщикам; а люди хорошие, которые алименты платят вовремя, остаются дома и весело смеются над бедолагами, которых забирают на войну по мобилизации. Мораль: хорошие люди сидят дома, а плохих – бандитов, убийц, а также алиментщиков – забирают на фронт, где их скорее всего убьют.

Естественно, после таких объяснений обыватель удовлетворенно кивает, а потом, когда получает повестку сам (или ее получает муж, брат, сын, зять и т.п.) – приходит в дикое недоумение: А МЕНЯ-ТО ЗА ЧТО??

Симонян – молодец! Так и надо, конечно. Нет, я мог бы предположить, что это такая скрытая и очень умная антивоенная акция в ее исполнении, поскольку Симонян ужаснулась бессмысленной бойне, идущей уже почти 8 месяцев, и хочет расшевелить “глубинников”, не попадая при этом под репрессии…

Но нет, не верится. Скорее, все-таки, она просто дура. И пусть продолжает!